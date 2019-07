Domatore aggredito e ucciso da 4 tigri

liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Bari, 5 lug. (AdnKronos) - Era unmolto esperto, ma non è bastato. Inizialmente è statoe azzannato da una sola tigre, in un secondo momento se ne sono aggiunte altre tre. Così è morto Ettore Weber, addestratore edi 61 anni del circo Marina Monti, a Triggiano, in provinc

VVirtuale : RT @SimoDeMeuron: Ma quindi fatemi capire: un domatore di tigri viene aggredito dalle sue quattro tigri mentre erano da soli. Il domatore m… - blutarsky77 : RT @Animalistiitaly: Muore un domatore aggredito dalle tigri.L’#Italia si adegui al più presto agli altri Paesi europei: eliminando gli #an… - non_si_vince : RT @SimoDeMeuron: Ma quindi fatemi capire: un domatore di tigri viene aggredito dalle sue quattro tigri mentre erano da soli. Il domatore m… -