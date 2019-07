Convivere con L' Orso | i consigli del WWF in caso di incontro ravvicinato col plantigrado

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 luglio 2019) L'Aquila - I recenti frequenti avvistamenti di un giovanenel territorio, compreso il perimetro urbano, di Anversa degli Abruzzi hanno generato una certa agitazione e qualche ingiustificato allarmismo. L’marsicano, per quanto poderoso, è un animale tranquillo che teme l’uomo e ne sta lontano. Non si sono infatti mai verificati, né in tempi recenti né nel passato, casi di aggressione. Del resto la presenza di orsi nel territorio dell’Oasi WWF e Riserva naturale regionale “Gole del Sagittario” è nota già da alcuni anni e la convivenza non ha mai creato problemi se non all’, filmato e inseguito più volte di notte da automobilisti che perlo incontrano. Si tratta di comportamenti assolutamente da evitare che possono mettere a rischio la vita di uno degli ultimi esemplari dibruno marsicano rimasti e che rischiano di creare problemi ...

