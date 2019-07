Una vittoria di Pirro

Coppa d’Africa - vittoria e ottavi per Senegal e Algeria : segnano Mané e OUnas : Cala il sipario anche sul girone C di Coppa d’Africa. Da poco concluse le due gare delle 21, che sono terminate con lo stesso risultato: 0-3. Vincono e vanno agli ottavi Algeria e Senegal (la prima a punteggio pieno e la seconda a 6 punti), le quali hanno la meglio rispettivamente di Tanzania (che chiude a zero) e Kenya (che a 3 punti spera nel ripescaggio delle migliori terze). Le partite. Sono Slimani e il ‘napoletano’ ...

Softball - Europei 2019 : Una vittoria per Italia e Olanda - poi la pioggia rimanda tutto a domani : Nuova giornata di gare in Repubblica Ceca e Polonia, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Softball 2019, con un programma odierno fortemente condizionato dal maltempo, che ha sospeso moltissime partite per larghi tratti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. GIRONE A: continua il filotto di vittorie della Francia, che supera con un sofferto 11-9 la Slovacchia, fermandosi poi per le avverse ...

Milano-Cortina - l’ammissione di Malagò : “Una vittoria che parte da lontano. Il dossier? E’ chiuso” : Il presidente del CONI è tornato al parlare dell’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026, confermando come il dossier sia chiuso Giovanni Malagò continua a godersi il successo di Milano-Cortina 2026, il presidente del CONI è tornato al lavoro dopo la sbornia post assegnazione senza però smettere di sorridere. Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse Si tratta di un successo davvero esaltante per lo sport italiano, che ...

Formula 1 – NessUna penalità per Verstappen - confermata la vittoria al Red Bull Ring : I commissari hanno preso la loro decisione: Nessuna sanzione per Verstappen, confermata la vittoria in Austria Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 ha regalato spettacolo puro oggi pomeriggio con la battaglia finale tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Un finale di fuoco, però, con un sorpasso dell’olandese della Red Bull che ha spinto fuori pista il suo rivale della Ferrari. L’episodio è finito sotto investigazione, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “E’ come Una vittoria per me - il nostro vantaggio continua a crescere” : Marc Marquez non è riuscito a centrare la seconda vittoria consecutiva nel GP d’Olanda 2019 di MotoGP, dovendosi arrendere solo allo strapotere di Maverick Viñales che per tutto il weekend ha indossato il mantello da supereroe ritrovandosi velocissimo e non commettendo alcuna sbavatura. Per il Cabroncito alla fine però il secondo posto odierno diventa l’ennesimo risultato positivo in termini di classifica, una felicità espressa ...

Disavventura per Vittoria Belvedere - l’attrice mostra la spalla ferita dall’attacco di Una medusa : Piccola ma fastidiosa Disavventura per l'attrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show. In spiaggia sull'isola di Vulcano, dove è attesa per un evento, la Belvedere ha fronteggiato un incontro ravvicinato con una medusa, che l'ha lasciato ferita alla spalla: su Instagram ha pubblicato una foto degli effetti della dolorosa puntura.Continua a leggere

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Ungheria - Una vittoria può valere i quarti di finale : Gli Europei di Basket femminile sono solo alla sua seconda giornata, ma il match di oggi contro l’Ungheria può essere decisivo per l’Italia. Dopo la bella ed importante vittoria contro la Turchia, le azzurre possono già staccare il pass per i quarti di finale. Un successo contro le magiare, unito anche a quello delle turche contro la Slovenia, darebbe alla squadra di Marco Crespi la certezza matematica del primo posto. Dunque una ...

Raccolta differenziata : al via gli Eco Days alla Villa ComUnale di Vittoria : Raccolta differenziata, al via gli Eco-Days alla Villa Comunale di Vittoria. Da giovedì 27 a sabato 29 giugno sarà presenta un'isola ecologica

L'ultima del Movimento 5 Stelle : "Milano-Cortina 2026 è Una nostra vittoria" : Fabio Franchini La pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Lombardia esalta l'assegnazione dei giochi invernali, etichettandola come una vittoria del governo e del partito Il Movimento 5 Stelle della Lombardia spaccia per propria la vittoria di Milano-Cortina come sede ospitante delle Olimpiadi Invernali del 2026. Insomma, i 5 Stelle lombardi si vogliono prendere il merito (!) del successo. Uno scherzo? Macché. Una barzelletta,allora? ...

Sarri alla Juve è Una vera e propria vittoria per il Napoli e (esageriamo) per Napoli : Mai come in questi giorni caratterizzati dalla vicenda Sarri-Juve aiuta essere un fervente tifoso azzurro, ma vivere lontano da Napoli. Si è meno coinvolti nelle tante chiacchiere e si riesce a schivare meglio quelle vere e proprie bolge che sono i social, naturalmente esposti a esaltare le posizioni più radicali e, pertanto, adatte a sprigionare ed esaltare tutta l’emotività che il tifo, per sua natura, porta con sé. Forse per questo motivo da ...

Belgio-Italia. Per la Nazionale U21 Una vittoria forse inutile : Gli azzurrini hanno fatto il proprio dovere. Belgio – Italia Europei U21 1-3. Con questo risultato si è chiusa la

LIVE Nigeria-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo regala la vittoria alle Super Aquile - nonostante Una grande partita dei Passeri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questa sfavillante sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:53 La partita ha mostrato una sostanziale parità: il Burundi ha giocato, probabilmente, al di sopra delle proprie possibilità, la Nigeria l’esatto contrario, se le Super Aquile vorranno lottare per il trofeo, nelle prossime partite dovranno alzare il ...

Autoporto Vittoria - Una cattedrale nel deserto : Autoporto di Vittoria: tutto tace. L'opera diventata una cattedrale nel deserto rischia di cadere a pezzi. A lanciare l’allarme è Idea Liberale