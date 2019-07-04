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Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08:30 (Di giovedì 4 luglio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MAXMAR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO , STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DA VIA GREGORIO XI A PIAZZA IRNERIO. TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA A Roma EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA ED LA VIA APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE CASILIINA ALLA TIBURTINA . E PROSEGUENDO TRA LA CASSIA VEIENTANA E VIA DEL PESCACCIO. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA VERSO Roma E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ...
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    Traffico Roma del 04-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MAXMAR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. A Roma EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CON CODE DAL RACCORDO A ...

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    Traffico Roma del 03-07-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 19:20 EC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CODE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE FILE TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico INVECE TRA PONTINA E CASILINA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA  TRA NOMENTAN E CASILINA , TRA LO SV PER FIUMICINO E BOCCEA E ANCHE TRA ...

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    Traffico Roma del 03-07-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   C’E’ MOLTO Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO GLI INCIDENTI. E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRNACIA E VIA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI. ALTRO ICNIDNETE IN VIA ENRICO FERMI ALTEZZA VIA ROBERTO MARCOLONGO SIAMO IN ZONA MARCONI SULLA VIA ...

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