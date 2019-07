Mondiale Motocross Junior | la pista di Pietramurata pronta a ospitare la rassegna

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tutto pronto aperuna delle gare più emozionanti del panorama motociclistico giovanile Ladi(TN) èaduna delle gare più emozionanti dell’anno, a livello giovanile e non solo: domenica 14 luglio andrà in scena il, competizione a squadre nazionali riservata ai piloti Under 17 delle classi 125, 85 e 65 cc. Saranno ben 234 i piloti al via. Lo staff tecnico della Maglia Azzurra FMI sarà composto dal Direttore della Coordinazione Tecnica, Raffaele Prisco, dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini e dai Tecnici Stefano Barbieri (per la 65 cc), Massimo Beltrami (per i giovani della 85 cc) e Christian Beggi (che seguirà gli atleti della 125 cc). Di seguito, i piloti convocati: 125 cc Mattia Guadagnini. Nato il: 11/04/2002. Moto: Husqvarna. N° di gara: 101 Alberto Barcella. Nato il: 04/01/2003. Moto: ...

