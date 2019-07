Meteo | caldo africano anche nel weekend | «40 gradi al Sud» Poi pausa con temporali e

Meteo : ora tocca alle zone interne - tanti temporali nel pomeriggio oltre al gran caldo : Una lieve flessione dell'anticiclone sub-tropicale sta permettendo l'ingresso di correnti più fresche (quasi totalmente alle medio-alte quote) sul Mediterraneo centrale ed in particolare...

Previsioni Meteo - week end da bollino nero! Caldo rovente e picchi fino a 44° : Meteo da bollino rosso. Ci attende un finale di settimana nel segno del Meteo dominato dall’anticiclone africano. La nuova rimonta anticiclonica sub-tropicale convoglierà aria molto calda ed umida, con canicola destinata ad intensificarsi sulle regioni centro-meridionali.\\ A partire dalla giornata di Venerdì, l’anticiclone Africano muoverà il suo centro motore verso nord est avvicinandosi ulteriormente al nostro Paese. Inizialmente ...

Meteo infernale! Da venerdì torna il caldo africano - punte di 44 gradi sull'Italia : Negli ultimi giorni il caldo ha allentato la sua morsa sul Nord Italia, ma da venerdì è previsto un nuovo rialzo delle temperature: a Milano, Verona e Bologna si toccheranno i 36°-37°. Ancora peggio al Sud con punte massime di 44 gradi\\ Nuova ondata di caldo africano in arrivo in Italia. La tregua che si sta registrando in questi giorni al Nord e al Centro per effetto di un cedimento della struttura dell'alta pressione africana, ...

Meteo : giornata temporalesca al nord - tanto caldo al centro-sud! : La giornata di oggi 3 luglio si rivelerà quasi sicuramente la più instabile della settimana per le regioni del nord grazie ad aria più fresca che sta facendo il suo ingresso alle medio-alte quote...

Meteo - Giugno 2019 è stato il più caldo al mondo : in Europa 2°C oltre la media : Giugno 2019 è stato caratterizzato da un’ondata di caldo eccezionale nell’Europa occidentale, tanto da essere il mese di Giugno più caldo mai registrato nel mondo. È quanto emerge dai dati satellitari diffusi dal servizio Copernicus sul cambiamento climatico, a guida Ue, secondo cui la colonnina di mercurio è salita di 0,1°C rispetto al precedente record per un mese di Giugno, che risaliva al 2016. Molto caldo soprattutto in ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Meteo : nel weekend ancora caldo torrido - temporali dalla prossima settimana : Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova ondata di calore: le temperature sfioreranno i 40° dal Piemonte alla Puglia. Poi saranno possibili piogge molto intese, con un calo termico intorno ai 10 gradi

Previsioni Meteo Sardegna : tornano caldo e afa - punte di +40°C : caldo e afa torneranno ben presto in Sardegna: la colonnina di mercurio, dopo una breve tregua, tornerà a salire. “L’Isola subisce ancora l’influsso dell’anticiclone con aria calda che risale dal nord Africa. Se sulla Penisola il tempo è in peggioramento, la Sardegna invece è ben inserita nel promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni si avrà un lievissimo calo delle temperature ...

Meteo. Tornano i temporali al Nord. Evacuato campeggio in Piemonte. Il caldo non molla il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Apprensione a Beaulard, in Val Susa, dove i pompieri hanno Evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud caldo intenso ancora protagonista.

Meteo. Tornano i temporali al Nord. Caldo e afa non mollano il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud Caldo intenso ancora protagonista.

Meteo : caldo fino a 38°C al centro-sud - serata temporalesca al nord : La giornata non può che aprirsi col bel tempo su tutta la nostra penisola grazie all'alta pressione africana che continua a sovrastare tutto il Mediterraneo nonostante qualche singhiozzo sempre più...

Meteo : domani gran caldo al sud - occhio ai temporali al nord! : L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...