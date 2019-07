Mattarella a Azzurre | inaccettabile disparità con uomini

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) "Il mondiale lo avete vinto qui: conquistando la pubblica opinione. Avete acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non piu' revocabile". E' festa al Quirinale, tra impegni per i diritti e selfie, per ledel calcio appena tornate dal Mondiale di Francia 2019 con una sconfitta sul campo ai quarti ma una vittoria piu' importante in valigia, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio. Le calciatrici sono state invitate al Quirinale "per ringraziarvi. Vi ha seguito tutta l'Italia, siete state un momento di aggregazione ed il Paese ne ha bisogno". Contro l'assenza del professionismo femminile ha puntato il dito: "Non spetta a me stabilire le forme in cui si deve esprimere il calcio, ma non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale ela diversa condizione deglie delle donne".Una sponda per la ct ...

