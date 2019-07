Il Red Friday di MediaWorld è qui con un volantino dedicato | ecco le migliori offerte sui

Al via il Red Friday di MediaWorld oggi 4 luglio : PS4 Pro in offerta e tanti giochi a prezzi stracciati : Il grande ritorno del Red Friday di MediaWorld è finalmente realtà! Il colosso della vendita al dettaglio di prodotti elettronici ha infatti ufficializzato una nuova tornata di offerte speciali, che vanno a colorare di rosso i suoi cataloghi. Il tutto prende il via oggi, 4 luglio 2019, e proseguirà fino a giorno 7 del mese in corso, sia per gli acquisti online che per quelli nei diversi negozi distribuiti sul suolo italiano. Le offerte, che ...

MediaWorld anticipa il Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima : MediaWorld si prepara a lanciare il Red Friday e nell'attesa propone alcune offerte in anteprima: tra i prodotti in sconto troviamo anche uno smartphone Android, Redmi Note 7 in versione 4-64 GB. L'articolo MediaWorld anticipa il Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima : MediaWorld si prepara a lanciare il Red Friday e nell'attesa propone alcune offerte in anteprima: tra i prodotti in sconto troviamo anche uno smartphone Android, Redmi Note 7 in versione 4-64 GB. L'articolo MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.