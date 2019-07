Zio Paperone è scomparso | il giallo dell’estate su Topolino

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Cosa fare se il personaggio più ricco e in vista di Paperopoli scompare e con lui anche la fortunatissima e inseparabile Numero Uno? L’unica soluzione è cercarlo in tutti i modi. Proprio attorno alla misteriosa scomparsa di Zioruota la nuova avventura estiva di, che proprio a partire dal 3 luglio ospiterà per quattro settimane un concorso speciale che si tinge di. Per quattro settimane Missione Zione, questo il nome dell’iniziativa, coinvolgerà i lettori del magazine a fumetti affinché si cimentino in enigmi e misteri. La storia a fumetti da cui tutto parte, L’enigma della lettera del passato, conta cinque episodi e parte proprio dal momento in cui Paperon de’ Paperoni si rinchiude in biblioteca dopo aver ricevuto una lettera angosciante e da lì scompare. A unirsi a Paperino, Qui Quo e Qua, Paperina, Battista e Miss Paperett nelle ...

