Maltempo | chiusa la linea ferroviaria tra Italia e Francia

Si muove la maxi frana del Ruinon dopo il Maltempo dei giorni scorsi : strada chiusa - Valfurva semi-isolata : Il maxi-dissesto del Ruinon, dopo la recente ondata di maltempo, caratterizzata da violenti acquazzoni, ha dato chiari segni di risveglio. E la frana, dal 2006 costantemente monitorata in tempo reale con sofisticate apparecchiature dai tecnici di Arpa Lombardia, ha fornito alle “sentinelle” regionali dati preoccupanti, al punto da spingere oggi il sindaco di Valfurva (Sondrio), Angelo Cacciotto, a sospendere anche le due finestre di ...

Maltempo a Torino - inagibile l’anagrafe di corso Vercelli : rimarrà chiusa : Il forte temporale che ieri a Torino ha causato danni e disagi in diversi punti della città ha reso inagibile il Centro civico della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 che ospita la sede dell’anagrafe decentrata. I danni subiti dalla palazzina consigliano di non aprire al pubblico, insieme agli altri servizi che vi hanno sede, gli uffici anagrafici decentrati martedì prossimo, al termine del weekend di San Giovanni. Lo comunica in una ...

Maltempo - frana in via Mala : sarà chiusa per una settimana : Restera' chiusa almeno per una settimana la Via Mala, interrotta ieri da una frana causata dal Maltempo. Criticita' si registrano anche sulla strada che collega Dezzo a Borno: la strada non e' attualmente percorribile, ma la situazione dovrebbe risolversi prima rispetto a quella della Via Mala. L'unica strada d'accesso alla valle di Scalve, per il momento, resta dunque quella del Passo della Presolana.

Maltempo : caduta massi - chiusa strada in Valsesia : A causa della caduta di massi per il Maltempo, è stata chiusa una strada a Borgosesia (Vercelli): sulla comunale Caneto-Bastia sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varallo e personale del Comune. I veicoli sono dirottati su percorsi alternativi.

Maltempo Sicilia : detriti sulla carreggiata - SS185 provvisoriamente chiusa : La strada statale 185 "Di Sella Mandrazzi" e' provvisoriamente chiusa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per la presenza di detriti al km 19,700. Sul posto si trova il personale dell'Anas. Prima della riapertura alla circolazione si stanno verificando le condizioni del costone a monte della Statale.

Maltempo Lombardia : riaperta la statale dello Spluga chiusa dopo bufera di neve : Anas rende noto che è stata riaperta al traffico stamattina, con il ritorno del sole, la SS36 dello Spluga chiusa ieri per un tratto di circa 10 km sino a Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve e vento.

Maltempo : grandinata su Roma - chiusa stazione metro Battistini : Il vortice depressionario attivo sull'Italia alimenta condizioni di spiccata instabilità sul Lazio, dove si osservano rovesci accompagnati da fulminazioni e grandinate in particolare sui settori...

Maltempo Lombardia - bufera di neve a Madesimo : chiusa la SS36 : A causa di una bufera di neve attualmente in corso, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, dal km 140,700 al km 149,000, a Madesimo (SO). Lo rende noto l’Anas, società del Gruppo FS Italiane, che raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti ...

Maltempo Piemonte - frana di Mergozzo : resta chiusa la strada provinciale : resta chiusa la strada provinciale 166 tra le frazioni di Aldo e Candoglia a Mergozzo (Vco). Dopo la frana caduta pochi giorni fa c’è stato stamani un sopralluogo dei tecnici provinciali e regionali, assieme al sindaco di Mergozzo, Paolo Tonietti, al vicepresidente della Provincia, Rino Porini e al vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna. I tempi necessari per consentire la riapertura della strada provinciale saranno lunghi e quindi ...

Maltempo : chiusa la statale del lago di Como e dello Spluga : A causa del forte Maltempo delle ultime ore e per la presenza di vento forte, la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas e della ditta incaricata dei lavori invernali per la pulizia del piano viabile e per garantire la transitabilità in ...