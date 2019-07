Langrisser I & II in arrivo nel 2020 su PC e console

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) NIS America è fiera di annunciare che; II sarà disponibile per PS4, Nintendo Switch Steam nel! Quando le forze dell'oscurità cercheranno di distruggere la vita così come la conosciamo, i discendenti della Luce emergeranno e sconfiggeranno il caos con la loro spada leggendaria,! Realizzato permoderne,; II porta nuova luce a questa leggendaria serie SRPG. A proposito della storia:; II fanno il loro ritorno con due classiche storie incentrate sul bene e sul male, ora ricreate con splendide immagini in HD, musiche riorchestrate, gameplay migliorato e con una fantastica esperienza che ha reso questi giochi di strategia veramente LEGGENDARI.Leggi altro...

