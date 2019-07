Cuba vuole una criptovaluta per schivare l’embargo americano

repubblica

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo il Petro venezuelano e l’esperimento iraniano anche l’isola tenta di recuperare risorse e alleggerire il lungo “bloqueo” attraverso una moneta digitale. Ma le difficoltà non mancano

