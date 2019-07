Chrome | la versione 75 nasconde alcune feature

surface-phone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Gli sviluppatori di Googlehanno inserito, nella75, una modalità di lettura, ma necessita di essere attivata manualmente.Browser Il browser più utilizzato, secondo le statistiche di vari siti, risulta essere Google. Nonostante siano presenti funzioni come il Picture-in-Picture, unamancante è la modalità lettura. Molti browser hanno, negli anni, ottimizzato la modalità lettura per facilitare la visualizzazione di pagine testuali ed escludere i media fastidiosi. Uno dei browser con la migliore ottimizzazione per la modalità lettura risulta essere il classico Microsoft Edge, mentre laChromium non possiede ancora questa funzione. Nella75 di Googleè presente una parziale introduzione della modalità lettura, che probabilmente verrà implementata nelle successive versioni. L’aggiunta di questada parte del colosso di ...

