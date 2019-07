Calciomercato | Lapadula verso il Lecce | accordo vicino con il Genoa

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Gianlucapotrebbe essere il colpo in attacco delper la Serie A.in chiusura con il.“powered by Goal”Ilè appena arrivato in Serie A, ma ha subito programmato un colpo diche potrebbe far felici i tifosi giallorossi. Stiamo parlando di Gianluca, ex attaccante del Milan e attualmente in forza al.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ilsi aspetta di chiudere l’operazione per l’acquisto digià domani, nella giornata di giovedì. Lo preleverebbe in prestito con diritto di riscatto dal.Alnon trova più spazio da ormai più di un anno. Nella scorsa stagione ha disputato appena 8 presenze in Serie A, segnando un solo goal contro la SPAL.Alpotrebbe vivere una seconda giovinezza, dopo qualche anno buio trascorso in Serie A.il: ...

DiMarzio : Domani il @Lecce_official conta di chiudere per #Lapadula dal @GenoaCFC: prestito con diritto @SkySport #calciomercato - SOSFanta : ?? #Lapadula torna protagonista al #fantacalcio: c’è l’accordo, lascia subito il #Genoa #Calciomercato - calciomercatoit : ????#Genoa - il #Lecce prova a chiudere per #Lapadula ??#CMITmercato -