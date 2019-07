Alex Morgan e l' esultanza del tè contro l' Inghilterra Video | Gesto

Mondiali Calcio femminile – Stati Uniti in finale anche senza Rapinoe : decide Alex Morgan - Naeher para un penalty : Gli Stati Uniti superano 1-2 l’Inghilterra e accedono alla finale dei Mondiali di Calcio femminile : Megan Rapinoe assente per infortunio, ci pensa Alex Morgan a segnare il gol vittoria. Decisivo anche il portiere Naeher che para il rigore dell’eventuale pareggio I Mondiali di Calcio femminile hanno la loro prima finalista. Gli Stati Uniti staccano il pass per l’ultimo atto di Francia 2019 battendo 1-2 l’Inghilterra in una partita sofferta ...

Mondiali femminili – Vittoria storica per gli USA - Thailandia sconfitta 13-0 : pokerissimo di Alex Morgan : Le statunitensi hanno letteralmente distrutto la Thailandia ai Mondiali di calcio femminile, asfaltando le avversarie con 13 reti Una Vittoria pazzesca, un risultato larghissimo che rappresenta il successo più largo nella storia dei Mondiali di calcio femminile. Gli Stati Uniti asfaltano 13-0 la Thailandia , stabilendo di fatto un record assoluto per la competizione, vista la quantità di reti segnate in novanta minuti. AFP/LaPresse Eppure, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Alex Morgan - Carli Lloyd e Marta tra le vedette in Francia : Il giorno tanto atteso è ormai prossimo. Con il match d’esordio tra Francia e Corea del Sud, in programma domani al Parco dei Principi di Parigi, prenderanno il via i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un evento tanto atteso per tutti gli appassionati di questa disciplina e anche per le giocatrici che godranno di una grande vetrina per mettersi in luce e dimostrare che questo sport non ha soltanto una valenza maschile. Una rassegna che si ...