(Di martedì 2 luglio 2019) Emergono dettagli sulla vicenda del ragazzino di undici anni trovato chiuso a chiave in un camera al buio in una villetta in Costa Smeralda, vicino ad Arzachena. È stato lui a chiamare i carabinieri dicendo che ilono chiuso dentro e a mostrare loro unpersonale e un tubo che mamma e papà avrebbero usato per picchiarlo.