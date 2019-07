Riparte il negoziato a Bruxelles Conte | Vorrei una donna alla Commissione Ue

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Per la quarta volta da quando il 26 maggio si sono svolte le elezioni europee, i leader dei 28 si ritrovano aper cercare di trovare un accordo e sciogliere il nodo nomine per i ‘top job’ europei. Il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk appare deciso, se necessario, ad andareconta dei voti per strappare una decisione ai leader.Centrale l’individuazione del candidato per la guida dellaUe. “A me piacerebbe un presidente di” afferma al suo arrivo aGiuseppe. In questi giorni è soprattutto quello della popolare bulgara Kristalina Georgieva il nome che più rimbalza per gli incarichi, ma il presidente del Consiglio italiano non si è sbilanciato sui nomi.“Merkel e Draghi sono due persone che io stimo, ma che personalmente mi hanno detto di non essere ...