Nomine UE | c’è l’accordo | Commissione a Ursula Von der Leyen | Bce a Lagarde

(Di martedì 2 luglio 2019) Tutto come dalle ultime previsioni a Bruxelles per le nuoveeuropee. Il presidente dellaUe che succederà a Jean Claude Juncker sarà il ministro della Difesa tedescoVon der(Cdu) mentre la francese Christine, (ex) direttore del Fondo Monetario Internazionale, andrà alla presidenza della Bce e il socialista spagnolo Josep Borrell diventerà Alto rappresentante. Il nuovo presidente del Consiglio europeo sarà invece il primo ministro belga Charles Michel.La cancelleria tedesca Angela Merkel dopo l’annuncio delle nuovedato dal presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha spiegato di essersi "dovuta astenere nel voto per la nomina divon dercome presidente della" dato che la Grosse Koalition non era unita su questo nome. Merkel ha poi precisato che "tutti gli altri hanno votato in modo unanime". Poi sul fallimento del ...

