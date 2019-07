Mamma e figlio con la Sla trovati morti in casa | lei stroncata da un malore mentre lo

Mamma convinta che figlio autistico avrebbe disturbato il suo vicino in aereo : i due diventano amici : Una bella amicizia è sbocciata a bordo di un aereo tra un bambino autistico di sette anni e un passeggero. La madre del bimbo era convinta che avrebbe disturbato, e invece....Continua a leggere

Lascia il figlio disabile nell'auto sotto il sole : Mamma denunciata : E' successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La donna è accusata di abbandono di persona incapace

Bimbi non ammessi! La Mamma lascia figlio di 2 anni nell’auto chiusa per andare al concerto : Quando le hanno detto che al concerto non erano ammessi Bimbi così piccoli come il suo, ha deciso che non avrebbe rinunciato: senza pensarci ha chiuso il figlioletto di appena due anni nell'auto in sosta nel parcheggio ed è andata a vedere lo spettacolo che durava circa due ore. È l'assurda storia che arriva dalla Cina e più precisamente da Heze, città-prefettura nella provincia dello Shandong. Fortunatamente il piccolo infine è stato estratto ...

Mamma denuncia : “I bulli hanno spezzato un braccio a mio figlio di 10 anni” : E' accaduto ad Avezzano. La donna ha presentato un esposto in Procura per denunciare le violenze subite dal figlio da un gruppo di bulli di 10 anni.

Rosa Perrotta presto Mamma : "Stanca e gonfia. A mio figlio insegnerò i miei valori" - : Serena Granato L'ex tronista campana di "Uomini e donne" ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del parto, dicendosi stanca dei chili di troppo dovuti alla gravidanza Mancano ore o pochi giorni all'evento tanto atteso da Rosa Perrotta. L'ex tronista campana di "Uomini e donne" sta per diventare mamma e ha già confidato ai suoi fedeli sostenitori che chiamerà il suo primogenito proprio come il padre del compagno, Pietro ...

Inferno Poggioreale - il racconto della Mamma di Luciano : «La rivolta per aiutare mio figlio» : «Mio figlio ha sbagliato ma non deve pagare con la vita», con queste parole e con le lacrime agli occhi Tina Sanguinetti, mamma di Luciano De Luca, racconta la rivolta di domenica nel...

La scuola del figlio chiude! La Mamma la compra per tenerla aperta : L'annuncio alla festa di fine anno di Vanessa Crivelli, maestra elementare in un altro istituto. La comprerà tutta. La scuola del figlio, messa in vendita, verrà comprata dalla madre di uno degli alunni. Un modo per impedire che debba chiudere. La donna è madre di una studentessa di 14 anni cui ha promesso di “salvare la sua scuola”. Una promessa è una promessa, dice lei, “e io lo farò”. --Vanessa Crivelli è maestra elementare in ...

Mamma tortura - decapita e fa a pezzi il figlio di 9 anni con l’aiuto della compagna : Secondo gli inquirenti brasiliani, due donne di 27 e 28 anni avrebbero trasformato gli ultimi cinque anni di vita del piccolo in un inferno. Infine hanno deciso di disfarsene come fosse un oggetto uccidendolo e facendolo a pezzi.

Mamma cacciata da un parco perché allatta suo figlio al seno : Misty Daugereaux, una donna statunitense, ha deciso di raccontare un episodio di discriminazione di cui è stata vittima: dopo aver portato il nipotino al Centro acquatico per famiglie Nessler Park a Texas City ha deciso di allattare al seno il suo bambino di appena dieci mesi che aveva fame. Un gesto assolutamente normale e naturale che tuttavia non è piaciuto ai sorveglianti del parco, che nel giro di pochi minuti si sono avvicinati e l'hanno ...

Avrebbe solo bisogno di una Mamma intelligente! Paola Caruso porta il figlio alla Spa : Paola Caruso ha fatto trascorrere delle ore di relax al figlio Michele portandolo in una Spa per neonati, ma le critiche della rete non sono mancate. Da quando Paola Caruso è diventata mamma del piccolo Michele, la sua vita ruota attorno al figlio insieme al quale si mostra felice sul web nonostante le numerose critiche piovute sulla showgirl.-- La Caruso, che ha deciso di portare avanti la gravidanza dopo essere stata abbandonata ...

Bufera a Merano - cade un albero : Mamma e figlio sono gravissimi : Bufera a Merano, cade un albero: mamma e figlio sono gravissimi L'incidente si è verificato nei pressi del ponte della Posta, dove una forte raffica di vento ha spezzato in due il grosso albero che è finito nel cortile di un bar. Le persone colpite sono due turisti tedeschi: una donna di 24 anni e il bambino di ...

