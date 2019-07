Lego Star Wars | The Skywalker Saga - anteprima

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Nove film, decine di pianeti, centinaia di memorabili personaggi. Potremmo riassumere in questo modo: Theil più recente sodalizio tra TT Games e la serie cinematografica creata da George Lucas. Una collaborazione che ha fatto bene a tutte le parti coinvolte e che è pronta a ripartire proprio dove tutto era iniziato.Dopo alcuni passaggi a vuoto (TheMovie 2 Videogame, Solo: AStory e.. basta,è da più di 10 anni che non sta sbagliando una mossa) era giunto il momento di fermarsi e ripensare a tutto, dal motore grafico alla struttura stessa del gioco.Il risultato è: The, un gioco enciclopedico dedicato alla famiglia più influente dell'Impero Galattico. Tutti e nove i film dellaprincipale saranno condensati all'interno di un unico gioco. E sì, ci saranno sia gli scivoloni più clamorosi -JarJar, stiamo ...

