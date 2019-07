I guai del Pd con la Libia

Calciomercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

Higuain Juventus - ora è UFFICIALE : ecco il futuro del Pipita : Higuain Juventus- Ora è anche UFFICIALE, Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus e dirà addio al Chelsea in maniera definitiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, il quale, tramite il proprio sito internet UFFICIALE, ha confermato la separazione dal Pipita in vista della prossima stagione. Addio trapelato nelle scorse settimane e ora reso […] More

Calciomercato Juventus - svelato il futuro di Higuain : il tweet del fratello-agente : Calciomercato Juventus – Benissimo a Napoli, con Sarri, bene con la Juventus, così così con Milan e Chelsea, squadra però in cui Higuain ha ritrovato il tecnico toscano, adesso insieme a lui in bianconero. Ma, così come ha dimostrato l’esperienza a Londra, per Sarri l’attaccante argentino non sembra essere più indispensabile come lo era in azzurro, e lo ha fatto anche capire in conferenza stampa. Negli ultimi giorni era ...

Juventus - l’agente di Higuain disegna il futuro del Pipita : “se dovesse tornare in Serie A - ecco dove giocherà” : Il fratello-agente del Pipita ha svelato il futuro dell’argentino, sottolineando che in Serie A giocherà solo con la Juve Gonzalo Higuain non giocherà nella Roma, questo è quanto ha riferito il fratello-agente del Pipita con un post su Twitter. Soffermandosi sull’eventuale trattativa con il club giallorosso, il procuratore dell’argentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda: “Higuain in Italia giocherà solo ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis : travolte le paraguaiane : Tutto facile, come da pronostico, per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che travolgono con un secco 2-0 le paraguaiane Michelle/Pati e conquistano con un turno di anticipo l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con la possibilità di giocarsi il primo posto e dunque affrontare al primo turno una coppia più “abbordabile” contro la tedesche Ittlinger/Laboureur, già sconfitte a Varsavia nell’ultimo torneo prima del ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 giugno 2019 : Antonio sempre più nei guai! : Antonio rischia di perdere il lavoro dopo il suo colpo di testa e potrebbe così dover rinunciare a partire per la Sicilia.

Furbetti del cartellino - nove dipendenti pubblici nei guai a Roma : "Totale anarchia" : Nel mirino della Procura di Roma e dei vigili nove dipendenti dell'Ufficio Giardini: sono stati incastrati "in modo...

Foggia sempre più nei guai : perquisizioni allo stadio ed in azienda del patron : Situazione sempre più delicata in casa Foggia, nelle ultime ore i militati della Guardia di Finanza di Foggia e Bari, stanno eseguendo diverse perquisizioni allo stadio di Foggia ‘Pino Zaccheria’ e alla ‘Tamma’, pastificio dei fratelli Fedele e Franco Sannella, patron della squadra di calcio che è andata a finire nel baratro dopo la retrocessione prima e la mancata iscrizione nel campionato di Serie C dopo. Le ...

Bond 25 - altri guai sul set : una microcamera nascosta nel bagno delle donne - : Alessandro Zoppo Un uomo è stato arrestato dopo che una piccola telecamera è stata rinvenuta in uno dei bagni per donne dei Pinewood Studios: si tratta di un 49enne di nome Peter Hartley Bond 25 si sta rivelando un’autentica odissea per i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Come riportato dal The Independent, la polizia è piombata ai Pinewood Studios londinesi per arrestare un uomo sospettato di aver installato una ...

Ex modella di Playboy nei guai : fermata in auto dalla polizia - era in possesso di metanfetamina : Valerie Mason, 31enne ex coniglietta di Playboy, è stata fermata dalla polizia di Ouachita, Louisiana, per un semplice controllo alle luci posteriori della vettura che non funzionavano bene, ma è stata trovata in possesso di un ago ipodermico e di due grammi di sospetta metanfetamina. È stata rilasciata il giorno dopo in seguito al pagamento di 3mila dollari di cauzione.

Chieti - l'ultimo guaio dell'università telematica : fondi stornati per conti personali e ville : Cinque arresti e 18 indagati: prelevati 1,8 milioni di euro. Le responsabilità del rettore Cuccurullo

L’uomo del giorno - Loris Karius : il protagonista in negativo della finale di Champions del 2018 ancora nei guai al Besiktas : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. protagonista di oggi è Loris Karius, portiere del Besiktas, in prestito dal Liverpool, che compie 26 anni. L’estremo difensore tedesco è nato infatti il 22 giugno del 1993. Cresciuto nel Mainz, Karius è passato al Liverpool nel 2016, diventando protagonista (suo malgrado) della finale di Champions 2017-2018. Karius fu autore di due clamorose ...

Romina Power operata - la conferma dell'artista : "Tutto è bene quel che finisce bene" - il suo guaio : Dopo la foto circolata in mattinata e i sospetti, la conferma: Romina Power è stata operata, ma sta bene. L'allarme sull'ex moglie di Al Bano Carrisi era scattato giovedì, quando su Instagram aveva pubblicato una foto in cui mostrava una cannula per una terapia e il bracciale ospedaliero con i dati