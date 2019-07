CorSport | Il K2 azzurro | Kostas-Kalidou

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Una nuova montagna umana a proteggere il Napoli. Il K2. È così che il Corriere dello Sport definisce la nuova coppia della difesa azzurra:. Una nuova coppia di centrali che garantisce forza e rapidità, “micidiali in campo aperto e nell’uno contro uno, fortissimi nel gioco aereo”. Dopo la firma del contratto Manolas è volato in Grecia, dove si concederà ancora qualche giorno di vacanza, poi partirà per Dimaro, dove conoscerà Ancelotti e i suoi nuovi compagni di squadra. L’arrivo in Val di Sole è previsto tra il 12 e il 13 luglio. Un colpo in grande stile quello messo a segno da De Laurentiis: 36 milioni di clausola rescissoria per liberare il greco e “curare le ferite di bilancio della Roma” e contemporaneamente la cessione di Diavara per 21 milioni. “Un capolavoro che ha letteralmente infiammato i tifosi. E una grande reazione dopo l’adios di Albiol” L'articolo ...

