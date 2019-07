Chi è Cori Gauff | la 15enne che ha battuto Venus Williams a Wimbledon

Top 11 Serie B - ecco la formazione dell’anno scelta dai tifosi : in panChina Corini [FOTO] : La Lega B, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato una foto con la formazione migliore della stagione andata in archivio scelta dai tifosi. L’allenatore è Eugenio Corini, condottiero del Brescia vincitore del campionato. In questa formazione ci sono, chiaramente, molti calciatori delle rondinelle ma anche del Lecce, secondo in classifica. Spazio anche a Verre e Mancuso. Di seguito, la foto con lo ...

Top 11 Serie B - ecco la formazione dell’anno scelta dai tifosi : in panChina Corini : La Lega B, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato una foto con la formazione migliore della stagione andata in archivio scelta dai tifosi. L’allenatore è Eugenio Corini, condottiero del Brescia vincitore del campionato. In questa formazione ci sono, chiaramente, molti calciatori delle rondinelle ma anche del Lecce, secondo in classifica. Spazio anche a Verre e Mancuso. Di seguito, la foto con lo ...

Corinaldo - J-Ax difende Sfera citando Gaber : 'I vecChi bisognerebbe ucciderli da bambini' : J-Ax ha deciso di mandare un accorato messaggio di supporto a Sfera Ebbasta – nonché a tutto il movimento trap italiano – in relazione al rinfocolarsi delle mai del tutto sopite polemiche sulla strage di Corinaldo. Nell'ultimo periodo infatti, in seguito alla diffusione della notizia dell'ingaggio del trapper come giudice di X Factor, le proteste si sono significativamente intensificate, incluse quelle di chi continua incredibilmente a cercare ...

Cocoricò Chiuso per fallimento - il locale simbolo della movida di Riccione : Per la storia delle discoteche della Riviera romagnola si chiude un’epoca: il gruppo Cocoricò, cui fa capo l’omonima disco sulle colline di Riccione simbolo delle notti trasgressive degli anni ’90, è stato dichiarato fallito. Lo ha deciso il 4 giugno il Tribunale di Rimini respingendo la richiesta di concordato preventivo e accogliendo la richiesta di fallimento presentata dall’Agenzia delle Entrate per una ...

Riccione - Chiude la nota discoteca Cocoricò : fallita la società che la gestiva : Addio ai balli sotto le stelle presso la nota discoteca della Riviera Romagnola Cocoricò, sita a Riccione, in provincia di Rimini. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, la società che la gestiva sarebbe stata dichiarata fallita lo scorso 4 giugno, e il Tribunale Fallimentare avrebbe avviato tutte le relative procedure. Sicuramente una brutta notizia per i tanti ragazzi che in estate affollavano la discoteca romagnola, ...

Il Cocoricò Chiude definitivamente - fallita la discoteca simbolo della movida : La storica discoteca di Riccione chiude i battenti dopo che il tribunale ha decretato il fallimento della società che la gestiva. Dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo depositata dai vertici della società. Una fine che purtroppo era nell'aria da tempo visti i gravi problemi in cui era incappato il gruppo gestore con un susseguirsi di sequestri e chiusure.

Riccione - è fallito il Cocoricò : Chiude la discoteca simbolo della movida romagnola : È la fine di un’era: chiude il Cocoricò, una delle discoteche più note in Europa, simbolo della movida e punto di riferimento delle notti in Riviera. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato infatti fallita la società che gestiva il locale di Riccione, respingendo la domanda di concordato preventivo. Il prossimo 25 ottobre si terrà la prima udienza fallimentare dove si costituiranno i vari creditori capeggiati dall’Agenzia delle Entrate. Al ...

Cori celebra il Martello degli Eretici - Sacerdote e Dottore della Chiesa : Come ogni anno, la domenica successiva al 13 Giugno (giorno della morte del Santo, 1231), la comunità corese festeggia Sant’Antonio

Governo - Conte : “Ancora scorie post elezioni - lunedì il punto”. A Salvini : “Codice appalti? Se ne discute a Palazzo Chigi” : “Fibrillazioni nel Governo? Vedo ancora scorie da campagna elettorale, che non sono state smaltite”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni per i cento anni della Oil, osservando che c’è “ancora un po’ di super eccitazione dovuta ai postumi di una consultazioni elettorale molto intensa e vivace”. E ancora: “lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della ...

Brescia - Cellino conferma Corini in panChina : e c’è un nuovo progetto per la Serie A… : Dubbi ce n’erano pochi, a dir la verità. Ma ora arrivano anche le rassicurazioni del presidente. Il patron del Brescia Massimo Cellino ha infatti ufficialmente confermato Eugenio Corini come allenatore per la prossima stagione in Serie A. Il tecnico è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2020. Una scelta quasi annunciata, visto che da entrambe le parti non è mai sembrato filtrare il contrario. Calciomercato Brescia – Si pensa in ...

Lecce - Salvini è sul palco ma i fisChi e i cori dei contestatori coprono la sua voce all’altoparlante : le immagini dalla piazza : fischi, urla, cori da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini in piazza sant’Oronzo a Lecce. La voce del vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori che apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. I contestatori sono stati tenuti a distanza di sicurezza dal palco del ...

Chi sono le Miss del Giro d’Italia? Da Martina Quattrone a Corin Stella : tutte le bellezze della Corsa Rosa [GALLERY] : Le bellissime Miss del Giro d’Italia: il lato affascinante della Corsa Rosa 2019 Belle, sexy, sportive, studiose, appassionate: in tanti si domandano chi siano le Miss del Giro d’Italia, che ogni giorno appaiono al fianco dei ciclisti della Corsa Rosa, alla partenza o alle premiazioni. Per l’edizione 102 del Giro d’Italia, gli organizzatori hanno deciso di puntare su delle affascinanti ragazze, che stanno facendo ...

LIVE Federer-Sousa - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-4 6-3 - lo svizzero Chiude in due set - più tardi giocherà con Borna Coric : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra Roger Federer e Joao Sousa. Comincia in uno strano giovedì il cammino dello svizzero al Foro Italico, dove debutta nella sua prima volta in terra italiana dopo tre anni dalle ultime due partite che vi ha giocato, quella vinta contro Alexander Zverev e quella persa contro Dominic Thiem. La giornata di ieri è stata totalmente ...

Ancora cori anti-Napoli : la Nord risChia la squalifica : Curva Nord a rischio squalifica per i cori anti-napoletani durante la partita di ieri sera Inter vs Chievo.Gli ultrà dell’Inter, finiti nelle cronache per gli incidenti di Santo Stefano con i tifosi azzurri e per i cori contro Koulibaly che hanno portato alla chiusura di San Siro,ieri sera hanno nuovamente preso di mira Napoli e i napoletani (domenica l’Inter giocherà al San Paolo).Il coro offensivo e prolungato degli ultrà interisti è ...