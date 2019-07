Spoiler Bitter sweet | l' Aslan e la chef si baciano | Deniz geloso dei due innamorati

Bitter Sweet - Spoiler : Asuman fa scoprire ad Hakan che Demet ha abortito : La nuova soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sta riscuotendo grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane Asuman, dopo aver fatto allontanare il piccolo Bulut da Ferit Aslan, si vendicherà di Demet. La sorella di Nazli farà spedire nell’appartamento della sorella di Deniz una busta contenente i documenti relativi all’aborto della donna. Non appena verrà a ...

Bitter Sweet - Spoiler episodi al 5 luglio : lite tra Nazli e Ferit - Deniz rifiuta Alya : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta riscuotendo un discreto successo sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi, trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Nazli Piran e Ferit Aslan avranno un duro scontro in seguito ad una rivelazione di Demet. Deniz, invece, rifiuterà l'amore di Alya mentre Fatos e Engin riusciranno a chiarirsi. Bitter Sweet: il piano di Hakan Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante ...

Bitter Sweet Spoiler : il marito di Demet accusa Aslan e la Piran di aver rapito Bulut : È già entrata nel cuore dei telespettatori italiani la serie televisiva turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La battaglia per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut continuerà ad essere al centro delle trame nei prossimi episodi. Il bambino, dopo essere stato assegnato in modo definitivo ai coniugi Onder, troverà una soluzione per scappare di casa. Hakan, quando apprenderà della scomparsa del bimbo, avvierà subito le ricerche e allo stesso ...

Bitter Sweet Spoiler : l'Aslan si ammala - Engin e Fatos bloccati in ascensore : Si preannunciano scoppiettanti gli appuntamenti della serie televisiva intitolata Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda la prima settimana del mese di luglio. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan, oltre ad essere ancora turbato per non essere riuscito a far rimanere suo nipote Bulut da lui, si ammalerà. Purtroppo il ricco imprenditore a causa della febbre alta si vedrà costretto a restare a riposo, ma per fortuna ad assisterlo ci penserà ...

Bitter Sweet - Spoiler da 1 a 5 luglio : Hakan fa cancellare le prove dell’incidente di Demir e Zeynep : Le vicende alla nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” caratterizzate da amore, gelosia, e dall’acquisizione del potere, sorprenderanno i fan anche la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che avrà inizio una vera e propria battaglia tra Ferit Aslan e Hakan Onder. Il datore di lavoro di Nazli farà il possibile per far venire alla luce qual è il reale interesse del suo rivale. Il marito di Demet invece ...

Bitter Sweet - Spoiler : Nazli trova la lettera di Demet e la distrugge : Gli spoiler della soap opera Bitter Sweet rivelano diverse interessanti novità che stupiranno i fan della telenovela. Nelle prossime puntate della nota serie televisiva, Nazli e Ferit saranno sempre più vicini e tra loro si stabilirà un forte legame sentimentale. In seguito Demet si renderà conto dell'intesa 'scoppiata' tra i due e vorrà intromettersi nella relazione per bloccarla sul nascere: la donna sarà notevolmente gelosa del suo ex Ferit. ...

Bitter Sweet - Spoiler : la scomparsa di Bulut - la sorella di Deniz in dolce attesa : La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì riesce sempre a suscitare forti emozioni al pubblico. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in programmazione la settimana prossima segnalano che il piccolo Bulut, dopo essere stato assegnato definitivamente ad Hakan e Demet, si ribellerà. Il bambino sempre più nostalgico di Ferit e Nazli se ne andrà via ...

Bitter Sweet - Spoiler al 5/07 : Asuman organizza un piano per proteggere Nazli : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca che sta collezionando ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse dal 1 al 5 luglio su Canale 5, Nazli rinuncerà a partecipare ad un concerto per stare vicina a Ferit, mentre Asuman si metterà d'accordo con Demet e Hakan per proteggere la sorella dopo essere stata smascherata. Bitter Sweet: Nazli aiuta Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet ...

Bitter Sweet Spoiler : Nazli strappa una lettera scritta da Demet per Ferit : Sulla rete ammiraglia Mediaset è approdata finalmente la tanto attesa soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che vede protagonista l’attrice turca Ozge Gurel. Le puntate dello sceneggiato in programmazione nelle prossime settimane, si preannunciano entusiasmanti. La gelosia della diabolica Demet nei confronti di Ferit Aslan sarà al centro delle trame già a partire dalla settimana in corso. La moglie di Hakan infatti farà di tutto per far ...

Bitter Sweet - Spoiler episodi 24-25 giugno : Nazli ha un malore - Bulut finisce in ospedale : Torna l'appuntamento dedicato con Bitter Sweet, la serie tv turca che sta infiammando i pomeriggi dei telespettatori italiani. Negli episodi in onda lunedì 24 e martedì 25 giugno, Nazli avrà uno svenimento a casa di Ferit, mentre Bulut finirà in ospedale in seguito ad un piccolo incidente. Bitter Sweet: la scoperta di Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti l'episodio 11 in onda lunedì 24 giugno su Canale 5, svelano che Ferit ...

Bitter Sweet Spoiler al 28 giugno : la Piran litiga con l'Aslan a causa di Demet : Nelle prossime puntate della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 28 giugno 2019, Demet non riuscirà a controllare la sua gelosia nei confronti di Ferit Aslan. La sorella di Deniz dimostrerà di rimpiangere la sua passata storia d’amore con il ricco architetto, anche quando suo marito Hakan tenterà di ucciderlo. La moglie di quest’ultimo, non appena si accorgerà della complicità tra ...

Bitter Sweet Spoiler al 28 giugno : Hakan avrà paura di essere scoperto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 giugno, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Bulut soffrirà moltissimo a causa della lontananza dallo zio Ferit. Nazli si ritroverà più di una volta dover affrontare delle situazioni piuttosto difficili, ...

Bitter Sweet - Spoiler : Hakan ordina a Bekir di uccidere Ferit - piccolo incidente per Bulut : La serie tv turca Bitter Sweet sta tenendo alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Nelle puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 giugno Ferit comincerà a dubitare delle vere intenzioni di Nazli mentre Bulut avrà un piccolo incidente. Infine Hakan deciderà di porre fine alla vita del manager. Bitter Sweet: Nazli contro Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, svelano che ...