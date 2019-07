Nuoto | Calendario Mondiali 2019 | date | programma | orari e tv

Mondiali pallaNuoto 2019 : calendario Italia maschile e femminile : Mondiali pallanuoto 2019: calendario Italia maschile e femminile Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali pallanuoto 2019. Quello maschile, giunto alla XVII edizione, inizierà il 15 luglio e si concluderà il 27, mentre la XIII edizione di quello femminile si disputerà dal 14 al 26 luglio. LEGGI ANCHE: Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri Mondiali pallanuoto: Italia maschile Sorteggiati a ...

Mondiali Nuoto 2019 : data - calendario e chi sono gli azzurri : Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri La XVIII edizione dei Campionati Mondiali di nuoto si svolgerà dal 12 al 28 luglio 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. 20 gli italiani in gara. Mondiali nuoto 2019: Chi sono gli azzurri L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare ...

Nuoto - Settecolli 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 21 al 23 giugno lo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma sarà teatro del tradizionale meeting del Settecolli, tradizionale evento che attira l’attenzione non solo degli atleti nostrani ma anche di una folta schiera straniera. In questa sede ci saranno le prove generali di quel che sarà in Corea del Sud tra circa un mese, dove tutti si affronteranno in acqua per i Mondiali 2019 (21-28 luglio). Ecco che la manifestazione romana è ...

PallaNuoto femminile - Super Final World League 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tempo di primo pass olimpico per la Pallanuoto femminile, che inizia la strada verso Tokyo 2020 con la squadra vincitrice della Super Final della World League di Pallanuoto femminile che staccherà il biglietto per i Giochi: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per conquistare il sogno olimpico. Il Setterosa del CT Fabio Conti è stato inserito nel Girone A con Olanda, Australia e Cina. Tutti gli incontri saranno ...

PallaNuoto - Final Eight Champions League 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : presenti Recco - Brescia e Sport Management : Concluso il campionato italiano, prima di pensare alle Nazionali, per la Pallanuoto maschile è tempo di assegnare la Champions League. La Final Eight si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nei quarti di Finale. Molto difficili gli incontri delle altre due italiane qualificate: il Brescia dovrà vedersela contro i greci ...

Nuoto - ufficializzato il calendario delle ISL : ci sarà la tappa italiana a Napoli - le finali a Las Vegas : Era iniziata come una sfida alla FINA e finalmente si comincia in maniera ufficiale. L’idea delle ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale, ha preso forma nella sua interezza. Dopo che le Championships Series hanno avuto luogo in Cina e in Ungheria, è la volta di questa importante rassegna, creata per dare modo agli atleti di ...

PallaNuoto femminile - Super Final World League 2019 : il calendario ufficiale. Tutti gli incontri dell’Italia : Si avvicina la Super Final della World League di Pallanuoto femminile: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per staccare il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alla vincitrice della manifestazione. L’Italia è nel Girone A con Olanda, Australia e Cina, mentre gli Stati Uniti, grandi favoriti della vigilia, saranno inseriti nel Girone B con Russia, Canada ed Ungheria. Di seguito la composizione ...

PallaNuoto - Final Six Serie A 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : A Trieste si terrà da giovedì a sabato la FInas Six Scudetto della Serie A1 della Pallanuoto maschile: Brescia e Pro Recco sono già in semiFinale, mentre non si giocheranno i Play-out. Le prime cinque avranno diritto a disputare le Coppe europee, ma il quinto posto verrà deciso in base alla classifica della stagione regolare. La Rai ha i diritti della manifestazione e trasmetterà su Rai Sport+HD le semiFinali e la Finale della manifestazione, ...

Calendario Mondiali Nuoto 2019 : date - programma - orari e tv giorno per giorno (Nuoto - pallaNuoto - fondo e sincronizzato) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la “Stella polare” degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per ...