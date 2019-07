Le concertiste sexy mettono la minigonna e la musica classica scala le classifiche 

lastampa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Anziano e assiduo frequentatore di sale da concerto, da tanti anni mio vicino di posto, prometti che sarai sincero. Perché sei venuto questa sera? Vuoi davvero ascoltare per l’ennesima volta il Concerto di Rachmaninov o ti hanno attratto come una calamita troppo potente perfino per i tuoi sensi un po’assopiti, la schiena nuda, le gonne corte, le ga...

