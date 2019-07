Inter | Giulini allo scoperto | “Barella? Sono spariti Ho l’accordo con la Roma”

Giulini su Barella : “accordo con la Roma - l’Inter non si fa sentire da 20 giorni” : “Barella? Mi sembra irrispettoso per il Cagliari parlare di asta. L’11 giugno abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter sulla parte fissa, che penso sia la cosa più importante in ogni trattativa, e c’erano solo i bonus da discutere. Però sono 20 giorni che non sentiamo l’Inter, non so se sia più interessata al ragazzo. Nel frattempo è arrivata una proposta della Roma ancora più importante e abbiamo chiuso ...

Barella ad un passo dalla Roma - il presidente Giulini attacca l’Inter : “avevamo l’accordo - poi sono spariti da 20 giorni” : Inter scomparsa al momento di chiudere l’accordo con Barella, il presidente del Cagliari trova l’accordo con la Roma: adesso il giocatore deve dare il suo ok Nicolò Barella sembrava ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter, ma fin quando la firma non viene posta sul contratto, non si sa mai cosa può accadere. Ad esempio, una delle due parti può addirittura… scomparire! In questo caso è toccato ...