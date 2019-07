In Alto Adige caldo eccezionale | superata la soglia di ozono

Meteo Alto Adige : Giugno torrido - mai così caldo dal 2003 : Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di Giugno dall’inizio delle misurazioni Meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° Giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C. Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 ...

Caldo africano - nuovo record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...

Caldo africano - record di +31°C al Brennero e in Alto Adige scatta l’allerta : domani possibili +41°C : In Alto Adige, come su tutto il Nord Italia, scatta l’allerta mentre ci avviciniamo al picco di questa ondata di Caldo africano previsto proprio per domani, quando tra Bolzano e la Bassa Atesina il termometro potrebbe schizzare a +41°C, valore mai registrato dal 1956, ovvero l’anno dell’inizio delle misurazioni meteorologiche. Se Merano ha già toccato i +40°C, lo storico valico del Brennero ha registrato +31°C, valore mai ...

Ondata di caldo africano anche in Alto Adige : +30°C al passo del Brennero : L’Ondata di caldo africano che sta colpendo gran parte d’Europa fa sentire i suoi effetti anche in Alto Adige, dove la soglia dei +30°C è stata superata al passo del Brennero, a Predoi in alta valle Aurina e a Dobbiaco. A San Valentino alla Muta, a 1.500 metri di quota nei pressi del lago di Resia, sono stati misurati +30,2°C, un record che non ha precedenti dal 1956, cioè dall’inizio delle rilevazioni. Secondo il meteorologo ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo in Alto Adige : previsti +40°C - temperature elevate anche di notte : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai +40°C, l’ondata di caldo è destinata, stando alle Previsioni del Servizio Meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d’Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte. Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di ...

Valtellina - Alto Adige - Verona. Saranno i Giochi del Nord Est : Lucia Galli Non solo Milano e Cortina: lo sci sarà anche a Sondrio. Il ghiaccio va sulla pista di Trento. E finale all'Arena San Giovanni ha fatto un miracolo che tutti, nel cuore, si aspettavano: non c'è il due senza il tre e, dopo Cortina '56 e Torino '06, il 2026 è un numero da sogno che va oltre la cabala. Ora ci sono sette anni per prepararsi ai nuovi Giochi. Li chiamano Milano-Cortina, ma in realtà Saranno Giochi diffusi in ...

Olimpiadi 2026 - per la prima volta i Giochi in Alto Adige : Lunedì 24 giugno 2019, ore 18.00: un momento che entra di diritto nei libri di storia dell’Alto Adige. Il Comitato

Olimpiadi : Cà Foscari - 13.800 nuovi posti di lavoro per Veneto e Trentino Alto Adige : Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - Le Olimpiadi Invernali del 2026 creeranno 13.800 nuovi posti di lavoro in Veneto e Trentino-Alto Adige. La stima è stata fatta dall'Università Cà Foscari di Venezia, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, in una ricerca che ha l'obiettivo di stimare appunto l’im

Incidenti in Montagna : precipita lungo pendio - 51enne muore in Alto Adige : Un uomo è morto in Alto Adige, precipitando per almeno 50 metri lungo un ripido pendio sopra Lappago, in valle Aurina. Il 51enne è un uomo del posto. Intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, il soccorso alpino e i carabinieri L'articolo Incidenti in Montagna: precipita lungo pendio, 51enne muore in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto escursionista disperso : E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista disperso da ieri pomeriggio nel Meranese: l’uomo ieri non aveva fatto ritorno da una gita e sono subito scattate le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi di un pendio di Punta delle Laste, sopra Verdines, all’ingresso della Val Passiria. Sul posto carabinieri, soccorso alpino e l’elisoccorso. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto ...

Scioglimento delle nevi in Alto Adige : la Protezione civile controlla le piene dei fiumi : Il rapido aumento delle temperature sta portando ad un forte Scioglimento delle nevi in Alto Adige. Le piene dei fiumi sono tenute sotto controllo e la situazione e’ costantemente monitorata dall’Agenzia per la Protezione civile. A partire da aprile, con l’aumento delle temperature, le masse di neve accumulatasi nei mesi invernali si sciolgono progressivamente alimentando fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Questo processo ...