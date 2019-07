Auto elettriche - Quanto costa ricaricarle FOTO GALLERY

Auto elettriche e ibride plug in - la rivoluzione è arrivata : Sono tempi di grande cambiamento per l’Automobile. No non stiamo parlando di Auto volanti o improbabili robotaxi ma del futuro prossimo dei sistemi di trazione. E la parola d’ordine...

La Nio richiama 4.803 Auto elettriche : “difetti nelle scatole delle batterie” : Il produttore cinese di veicoli elettrici Nio richiamerà 4.803 automobili dal mercato cinese a partire da oggi. Lo ha reso noto l’autorita’ di controllo della qualità del Paese. Secondo quanto si legge nella dichiarazione dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, il richiamo riguarda 4.803 crossover ES8 con i contenitori delle batterie prodotti tra il 2 aprile e il 19 ottobre del 2018. Gli involucri ...

Alpine Pearls E-Tour : record del mondo in Auto elettriche superando 16mila metri di dislivello sulle Alpi : Una sfida d’altri tempi e un tentativo di record del mondo, è quello che vedrà impegnate 7 auto elettriche che dal 4 al 10 luglio percorreranno il 1° Alpine Pearls E-Tour, 1.600 km a zero emissioni usando solo gli elettroni e attraversando 6 paesi delle Alpi in 5 tappe. Il Tour è patrocinato tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, l’Ente ricerca sistema energetico (RSE) ed diversi Parchi Nazionali ...

Auto elettriche - Mercedes prepara la EQB. È la versione alla spina della GLB : Subito dopo la presentazione del crossover compatto GLB, Mercedes ha confermato che ne verrà prodotta una versione completamente elettrica denominata EQB che sarà in vendita nel 2021.Non ci sono...

Dl Crescita - dal bonus per Auto elettriche alla stretta sui ‘furbetti’ dell’affitto fino al Salva Roma : tutte le norme approvate : Dallo scivolo di 5 anni per gli aspiranti pensionati al Salvataggio di Roma, grazie a un intervento dello Stato per 1,4 miliardi di euro, fino alla riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. E poi l’estensione dell’accesso al fondo per il credito anche alle imprese in concordato preventivo, come Mercatone Uno. Il decreto legge ...

Parco Valentino 2019 : il Salone torinese pronto a stupire tra Auto elettriche e guida autonoma : La quinta edizione del Salone dell'auto di Torino si preannuncia come la più ricca di sempre con al centro temi come la...

Auto elettriche : la Cina leader del mercato globale : Neil Atkinson, dell’International Energy Agency (Iea), responsabile dei mercati petroliferi e della divisione industriale, ha presentato i risultati del rapporto “Oil 2019 – Analisi e previsioni al 2024” in occasione di un evento sulla politica energetica globale: dal report è emerso che la Cina è leader nel mercato globale delle Auto elettriche. Nel 2018 il Paese ha venduto 1,2 milioni di veicoli elettrici, pari al 56% ...

Auto elettriche - e se le ricaricassimo tutte insieme? Ecco cosa succederebbe : Quando si parla di Auto elettriche, c’è sempre un gruppetto di persone che sostiene che non saranno mai possibili per varie ragioni più o meno fantasiose, tipo che non so dove caricare la macchina elettrica, che mi fa fatica aspettare che le batterie si carichino, e se voglio andare da Roma a Milano senza mai fermarmi come faccio? Per non parlare della storia che ricompare sempre che le Auto elettriche “inquinano più di quelle convenzionali”. Ma ...

Auto elettriche e ibride - cresce il mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Auto elettriche - dal 2040 in Francia si potranno vendere solo quelle : Ormai non ci sono più dubbi, la Francia si è lanciata in una crociata a favore delle Auto elettriche e contro i motori a combustione interna. Anzi, per essere precisi, contro tutto quello che non è elettrico. Non bastava lo stop alla circolazione annunciato dall'amministrazione di Parigi, entro il 2024 per le Auto Diesel e entro il 2030 per quelle benzina. No, ora nel mirino sono finiti tutti i veicoli che non sono a zero ...

Motori – Boom di Auto elettriche? macché… A crescere è il mercato delle benzine tradizionali : Aumentano le stazioni di servizio classiche nonostante il Boom di auto elettriche, ma è davvero rilevante il numero di veicoli a batteria venduti in questi anni? Chiunque pensi che il mercato delle stazioni di servizio tradizionali sia già morto, dovrà ricredersi! Ad affermarlo è un noto quotidiano economico spagnolo, l’ “Expansion”, che ha fatto uno studio in riferimento ai dati rilasciati dall’Associazione degli ...

Mobilità sostenibile in Vaticano - 12 punti ricarica Auto elettriche : Favorire la mobilita' sostenibile nello Stato della Città del Vaticano. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Enel X, la...