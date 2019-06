Ufficiale | Roma ai gironi | Torino ai preliminari di Europa League

Ufficiale – Milan fuori dall’Europa League. La Roma accede direttamente : Il sito del TAS ha appena pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l’esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell’Europa League. Il TAS si è pronunciato: la sentenza è arrivata da pochi minuti e l’esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso Ufficiale. I rossoneri sono stati penalizzati come conseguenza del mancato raggiungimento degli obblighi relativi al break-even finanziario ...

Dopo Fonsesca la Roma annuncia Petrachi : Ufficiale la nomina del nuovo Direttore Sportivo : Roma – Dopo Paulo Fonseca, oggi è il giorno di Gianluca Petrachi. l’AS Roma ha annunciato il suo nuovo Direttore Sportivo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web: “L’AS Roma comunica la nomina di Gianluca Petrachi come Direttore Sportivo del Club, a decorrere dal 1° luglio 2019. L’accordo raggiunto è valido per tre stagioni sportive”, così è riportato su www.asRoma.com L’ex Torino ha poi rilasciato le ...

Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di Roma? Nota Ufficiale al 24 giugno : Tutti i canali Sky si vedono dopo l'incendio avvenuto nella sede di Roma della piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmente ufficiale e la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungono alla nostre redazione. Partiamo dall'ultima Nota ufficiale dell'azienda che non ...

Roma - dura replica a Totti con una nota Ufficiale : “la sua percezione della realtà è fantasiosa e lontana dai fatti” : La Roma replica alle dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti nel corso della conferenza stampa d’addio con una nota ufficiale: la versione dei fatti riportata dall’ex calciatore viene definita “fantasiosa e lontana dalla realtà” Oggi in casa Roma era il ‘Totti Day’, non un giorno qualsiasi, uno dei tanti nei quali in questi anni si sono celebrate le gesta dell’ex calciatore giallorosso, ma ...

Totti - Ufficiale l'addio alla Roma : 'Non ero coinvolto nel progetto tecnico' : Ora è davvero ufficiale: Francesco Totti lascia la 'sua' Roma. Dopo l'addio al calcio giocato avvenuto due anni fa, la grande bandiera giallorossa ha deciso di chiudere il proprio rapporto con il club anche come dirigente. Troppi i dissapori con la dirigenza giallorossa avvenuti negli ultimi tempi. 'Ho passato più tempo a Trigoria che a casa, è stata una scelta difficile per me lasciare questo club, ma era giusto lasciare'. La conferenza stampa ...

E’ Ufficiale - Paulo Fonseca il nuovo allenatore della Roma : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico portoghese ha firmato un accordo per le prossime due stagioni, con opzione per di rinnovo per il terzo. La Roma lo ha ufficializzato questa mattina con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. Proprio mentre a Londra la dirigenza giallorossa sta stabilendo le linee guida della prossima stagione, in attesa appunto che in giornata sbarchi nella capitale inglese anche il nuovo ...

Frederic Massara lascia la Roma : Ufficiale/ Ds dice addio - arriverà Petrachi : Roma, ufficiale l'addio del ds Frederic Massara: risoluzione consensuale del contratto, il suo erede è Petrachi. Le parole di James Pallotta.

De Laurentiis ha provato ad acquistare il club giallorosso. Questo il comunicato Ufficiale della Roma : La Roma smentisce le voci di mercato su un possibile acquisto e cessione del club L’A.S. Roma sul proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di Repubblica di stamane, riguardo al passato, quando ci furono vari interessamenti da parte di terzi ad acquistare il club giallorosso e tra questi c’era anche Aurelio De Laurentiis. Di seguito il testo del comunicato stilato dalla dirigenza Romanista: “Contrariamente ...