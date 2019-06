Ubriaco alla guida travolge una moto | morti due ragazzi di 26 anni

Dalla D'Urso - Francesca De Andrè umilia Giorgio : 'Sei un Ubriaco e forse anche altro' : Durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, si sono sottoposti al gioco delle sfere Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La coppia nata all'interno delle Casa del Grande Fratello ha deciso di rispondere alle domande degli opinionisti favorevoli e contrari alla loro liaison. Tra il parterre di ospiti era presente anche Giorgio Tambellini. Per la prima volta dopo lo scontro avvenuto dentro le mura di Cinecittà, l'ex gieffina ha ...

Ragusa - auto finisce contro un muretto : Silvana muore a 38 anni - alla guida il compagno Ubriaco : Incidente nella notta sulla strada provinciale 25 a Ragusa: una donna di 38 anni, Silvana Livia, mamma di 38 anni, è morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava e finita fuori strada, andando a schiantarsi prima contro un muretto e poi contro un cartellone della segnaletica. Ala guida c'era il compagno, positivo all'alcoltest. Ferito anche il figlio di 12 anni di quest'ultimo.Continua a leggere

Stoke City - decisione drastica nei confronti di Berahino : licenziato in tronco perchè Ubriaco alla guida : L’attaccante del Burundi è stato licenziato dallo Stoke perchè beccato alla guida in stato di ebbrezza Lo Stoke City ha deciso di licenziare Saido Berahino, rescindendogli il contratto per una situazione davvero spiacevole. L’attaccante classe ’93 è stato fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza, ricevendo una multa di 75 mila sterline e la sospensione per tre mesi della patente. Il club inglese, che milita in ...

Monza - 22enne travolto da un Ubriaco alla guida : Nicola De Angelis Pioggia e nebbia hanno provocato un tamponamento tra due auto sulla Statale 36: il 22enne Chetra Sponsiello scende per constatare i danni ma viene travolto e ucciso da una Opel Corsa. Inutile la corsa al Niguarda La procura di Monza sta procedendo per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Due auto con alcuni ragazzi a bordo si sono tamponate mentre procedevano in direzione Milano. Nulla di ...

Ubriaco e pure con precedenti alla guida di uno scuolabus : Giovanni Corato ? scuolabus si ribalta, l'autista (Ubriaco) fuggevideoscuolabus si ribalta nel Padovano:...Chi è Deniss Pandirus, il 51enne che ha fatto ribaltare il pullman pieno di ragazzini e poi è fuggito senza soccorrerli Aveva diversi precedenti penali. E nel 2017 gli era stata persino ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Eppure Deniss Pandirus, 51enne di origini romene dipendente di una cooperativa, ...

Reggio Emilia : Ubriaco tira patate in testa alla madre poi accoltella il fratello : Un uomo di 60 anni ubriaco ha prima maltrattato la madre disabile, poi tentato di accoltellare all'addome il fratello che cercava di fermarlo.Continua a leggere

Professore lancia allarme! Autista Ubriaco al volante di un bus di studenti : Forse solo il provvidenziale intervento di un Professore ha evitato il compiersi, questa mattina, di una tragedia che sarebbe potuta costare la vita a studenti di una scuola media e non solo. L’insegnate, che stava accompagnando degli allievi dell'istituto Aldo Moro di Cerino Laghetto in gita verso Saturnia in Toscana, ha fatto fermare l’autobus in un’area di parcheggio lungo dell'autostrada del Sole a Fontanellato, in provincia di Parma, ...

Parma - guidava Ubriaco il pullman della scolaresca in gita : fermato dalla polizia : L’autista del pullman guidava completamente ubriaco in autostrada. Stava portando una scolaresca di 23 ragazzi di seconda media e alcuni professori in gita da Monza verso la Toscana. Poco dopo la partenza, un docente se n’è accorto e ha telefonato alle forze dell’ordine. A quel punto, una pattuglia della polizia stradale di Novate Milanese ha raggiunto il pullman e lo ha fatto accostare in un’area di parcheggio ...

Un autista Ubriaco era alla guida di un pullman di studenti : ubriaco alla guida di un pullman che trasportava alunni di una scuola media in gita scolastica è stato bloccato, questa mattina, in un'area di sosta sull'autostrada del sole a Fontanellato, nel Parmense. Protagonista dell'episodio un 52enne che secondo le prime verifiche aveva un tasso alcolemico pari a due grammi per litro quando invece per norma di legge, per i conducenti, il valore dovrebbe essere pari a zero. Sul posto sono ...

Germania. Ubriaco alla guida di una carrozzina elettrica : disabile indagato e multato : È successo a a Plauen, in Germania: l’uomo, che ora dovrà rispondere del reato, è stato particolarmente sfortunato. Gli agenti erano stati avvertiti da un passante che aveva notato il disabile bloccato sul suo mezzo a causa della batteria scarica.