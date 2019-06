LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L’azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d’oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l’Ucraina. 16.30 BOXE – Medaglia d’oro per il bielorusso Dzmitry Asanau nella categoria dei -60 kg, sconfitto con il punteggio di 4-1 il russo Gabil Mamedov. 16.26 KARATE – Momento importantissimo per la squadra italiana, sulla pedana Viviana Bottaro per la finale del Kata femminile! L’avversaria sarà la fuoriclasse spagnola Sandra Jaime Sanchez. 16.22 KARATE – La finale della categoria dei +84 kg maschili sarà tra l’azero Asiman Gurbanli ed il croato ...

