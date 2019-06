CIAO DARWIN 7 | BELLI VS BRUTTI Diretta e Madre Natura | video | la prova di coraggio

CIAO DARWIN : Gabriele Marchetti potrebbe essere operato per un'infezione post-infortunio : Il concorrente di "Ciao Darwin 8", Gabriele Marchetti, caduto alla tanto temuta fase dei "rulli" prevista per la prova "Genodrome" del format di Canale 5, sarebbe peggiorato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul conto del 54enne infortunato, Gabriele sarebbe ancora paralizzato dalle spalle in giù, nonostante stia facendo di tutto per tornare ad esercitare la sua mobilità. A causa della brutale caduta subita al programma basato sul ...

Paolo Bonolis - Avanti un altro a fine anno. Quando torna CIAO Darwin? : Avanti un altro con Paolo Bonolis: la nuova edizione in onda a dicembre Caduta Libera sta mietendo un successo dopo l’altro complice anche il campioncino Nicolò Scalfi che si è già portato a casa un montepremi superiore ai 500mila euro. Certo, in amore è parecchio sfortunato, ma chissà che quest’estate non riesca a trovare la donna giusta (si mormora che la puntata in cui perderà debba andare in onda ai primi di luglio). Caduta ...

CIAO DARWIN - “infezione grave” per Gabriele Marchetti : il concorrente rimasto paralizzato dovrà essere operato : Gabriele Marchetti, il 54enne caduto il 17 aprile sui rulli del Genodrome di Ciao Darwin, continua la sua lotta. Due mesi fa, durante una prova del programma di Canale 5, si è lesionato gravemente quattro vertebre cervicali, dalla terza alla sesta. Da allora è in cura nella clinica Santa Lucia di Milano, la stessa dove viene curato anche il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. A distanza di due mesi dai fatti, non si riscontrano segnali positivi. ...

CIAO DARWIN - i familiari del concorrente infortunato : "La rieducazione motoria non ha dato risultati apprezzabili" : L'ultima edizione di Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis andata in onda su Canale 5, è stata funestata dal gravissimo infortunio di Gabriele Marchetti, uomo di 54 anni, che, durante una puntata dello show, prendendo parte al Genodrome, la famosa prova in esterna di Ciao Darwin, cadde rovinosamente dai rulli. Dopo la caduta, si rese necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma.Gabriele ...

