Non fu omicidio premeditato | pena ridotta al killer del calciatore napoletano

Roma - fermato 18enne per l’omicidio del pittore Umberto Ranieri. “Aggredito per aver chiesto di Non sporcare per terra” : Aveva detto a un gruppo di giovani di non sporcare per terra, ricevendo in cambio da uno di loro un pugno in pieno volto che lo aveva ridotto in coma. La vittima, il pittore Umberto Ranieri, di 53 anni, era morto qualche giorno più tardi in ospedale. La vicenda era accaduta a Roma, a largo Preneste, il 20 marzo scorso. Dopo settimane di indagini, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 18 anni, accusato ora di omicidio. Secondo gli ...

Chiavari - omicidio Orazio Pino : arrestato killer/ Preso 50enne - ma Mafia Non c'entra : omicidio di Chiavari, l'ex collaboratore di giustizia Orazio Pino freddato in supermercato: arrestato presunto killer 50enne, ma Mafia non sembra c'entrare

Roma - coniugi settantenni trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : “Non riuscivano più a pagare l’affitto” : Due coniugi di 74 e 77 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione di Roma, in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone. L’Ipotesi più accreditata dalla polizia è quella dell’omicidio-suicidio: lui, avvocato civilista, avrebbe sparato con una pistola alla moglie per poi uccidersi con un colpo in testa. Marito e moglie erano sdraiati sul letto e l’uomo aveva ancora in mano l’arma regolarmente detenuta. Gli agenti hanno ...

Omicidio stradale - Marco Paolini : «Non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna» : Era il pomeriggio di martedì 17 luglio 2018. Marco Paolini ricorda come avesse l’agenda stampata in testa i giorni precedenti a questa data e quello che è successo dopo. «Il sabato prima avevo finito uno spettacolo, Il calzolaio di Ulisse al Teatro Romano di Verona. Tre serate, precedute da un intenso periodo di prove. Era andata bene. A parte la tosse». La tosse ritorna più volte nel racconto che l’attore fa di quanto gli è accaduto al Corriere ...

L'ex lo accusa di aver tentato un omicidio-suicidio. Lui si difende : "Non volevo uccidermi - sono stato strattonato" : sono in auto, lei ribadisce la fine della relazione, lui sterza andandosi a schiantare contro un’altra auto. Poi l’ex fidanzata lo accusa di aver tentato un omicidio-suicidio e di averla violentata, lui ora nega tutto davanti al Gip.Nuovi risvolti per la vicenda dell’incidente di Povegliano (Treviso), costato la vita a Giuseppina Lo Brutto, pensionata 62enne di Treviso che viaggiava sull’auto contro cui il 22enne ...

Il cugino di Raco : "All'omicidio-suicidio Non credo" : Roma, 15 giu. (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli "All'omicidio-suicidio non crediamo. Un po' perché in Calabria abbiamo un preciso codice deontologico per cui donne e bambini non si toccano, un po' perché solitamente in chi si toglie la vita l'istinto di sopravvivenza prevale. Nemmeno lo sportello h

Viterbo - morte di Maria Sestina : per il Riesame Non è stato un incidente ma omicidio : Andrea Landolfi, fidanzato di Maria Sestina, ha sempre mantenuto la stessa versione con gli inquirenti: la sua fidanzata sarebbe accidentalmente caduta dalle scale della casa dove soggiornavano, in quella tragica notte di febbraio a Ronciglione, provincia di Viterbo. La donna 25 anni, ha lottato qualche ora all'ospedale Belcolle ma le gravi lesioni riportate dalla caduta l'hanno, infine, condotta alla morte. Ora i magistrati di piazzale Clodio ...

Omicidio Noemi Durini - confermata la condanna a 18 anni per il fidanzato. La madre di lei : “Non lo perdonerò mai” : È stata confermata la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Lucio Marzo, il 19enne che nel 2017, quando era minorenne, uccise la fidanzata di 16 anni, Noemi Durini. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni il 4 ottobre 2018. Il giovane, dopo averla uccisa, nascose il cadavere sotto un cumulo di pietre. Venne ritrovato nelle campagne salentine di Castrignano de’ Greci dieci giorni dopo ...

Omicidio Noemi - confermata condanna a 18 anni per il fidanzato della 16enne. La madre : "Non lo perdonerò mai" : A Lecce la sentenza d'appello per Lucio Marzo, che ora ha 19 anni: nel settembre 2017 uccise la ragazza e nascose il suo corpo in campagna sotto un cumulo di pietre a Castrignano del Capo

Bimbo di 2 anni morto a Novara - indagati per omicidio madre e compagno. L'autopsia : «Lesioni Non da caduta» : omicidio volontario: è il reato ipotizzato dalla Procura di Novara che ha aperto un fascicolo sul bambino di neppure due anni, Leonardo, morto ieri mattina all'arrivo...

Michele Bravi rompe il silenzio - dopo l'accusa di omicidio stradale : "Non so come sto" - : Serena Granato Il cantante de "Il Diario degli errori" ha parlato per la prima volta dell'incidente stradale che ha visto una donna 58enne perdere la vita lo scorso novembre: Michele Bravi è accusato di omicidio stradale Lo scorso 22 novembre 2018 Michele Bravi finiva coinvolto in un incidente che ha provocato la morte di una donna 58enne, a Milano. E adesso il cantante è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per aver ...

Uccide il papà violento - Deborah torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà con un decreto della Procura di Tivoli: domenica scorsa la ragazza aveva colpito a morte il papà che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di ...

Deborah torna in libertà. Il pianto dopo l'omicidio : "Non volevo - sono finita" : Stefano Vladovich Il pm: la ragazza ha agito per legittima difesa esasperata dalle continue violenze del padre Monterotondo (Roma) - Libera. Deborah Sciacquatori, la 19enne che ha ucciso il padre violento, è stata rimessa in libertà. Il decreto del pm Filippo Guerra è stato notificato ieri mattina dalla Procura di Tivoli. La ragazza, arrestata domenica dopo ore di interrogatorio, si è allontanata da Monterotondo. Fuori dal «circo ...