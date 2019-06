Le sparano mentre è incinta durante una lite | la sentenza assurda | accusata di omicidio

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’Alabama torna a far parlare di sé con una notizia che ha dell’incredibile e distrugge decenni di conquiste di diritti per le donne. Una donna di 27 anni,al quinto mese di gravidanza, viene colpita da un proiettile allo stomacouna. Ora, secondo il giudice, lei è rea dicolposo per la morte del bambino che portava in grembo. Arrestata, Marshae Jones è uscita dopo aver versato una cauzione di 50 mila dollari. Il giudice ha deciso, per contro, di non procedere nei confronti della donna che le ha sparato. Fa discutere questadella corte della Contea di Jefferson nei confronti di Marshae Jones: la donna si era azzuffata per strada con una ragazza di 23 anni, dopo unasulla presunta paternità del piccolo, quando l’altra ha estratto la pistola e ha sparato, colpendola allo stomaco. Jones è stata incriminata perchè, essendo ...

