La fine di Grey’s Anatomy secondo la Bailey | “È un mistero per tutti”

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo 342 episodi già trasmessi e due nuove stagioni appena confermate fino al 2021, ladi Grey'ssembra quantomai lontana. Il medical drama creato da Shonda Rhimes e prodotto dalla ShondaLand insieme ad ABC Studios per ABC torna a settembre negli Stati Uniti e in autunno in Italia con la sedicesima stagione, ma è già stato rinnovato anche per una diciassettesima. La protagonista Ellen Pompeo ha un contratto valido fino al 2021, così come un'altra veterana del cast, Chandra Wilson. L'interprete del primario del Grey Sloan Memorial Hospital Mirandaè uno dei pochi volti rimasti del cast originale, insieme alla Pompeo, a James Pickens Jr. (Richard Webber) e Justin Chambers (Alex Karev), e ancora oggi vede crescere tra nuove generazioni di spettatori la popolarità di una serie nata come tappabuchi del palinsesto estivo di ABC ma diventata il medical drama più ...

parahorizons : @xslonelywolf Ehhh, ma non è come Grey’s Anatomy. Alla fine l’ospedale è un pretesto - DiariodiAntea : Scelta sbagliata di oggi: mettere il mascara prima della fine di un episodio di Grey's Anatomy - emmashands : RT @ssnowdaisy: @emmashands Quello che ho visto oggi in tv, dove c’è il signore in sovrappeso e i ragazzi devono evitare di fare battute e… -