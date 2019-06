GdF sulla Sea Watch Pm | Valuto sequestro nave Salvini | Da Olanda

La GdF contro Carola Rackete - "ci ha schiacciati sulla banchina - abbiamo rischiato di morire" : L’ultima disobbedienza di Carola Rackete poteva avere conseguenze gravi per l’incolumità della Guardia di Finanza. Dinanzi alla decisione della comandante della Sea Watch di riaccendere i motori e dirigersi verso il porto, i finanzieri hanno intimato per tre volte l’alt. Ma lei lo ha ignorato. La motovedetta della Gdf ha tentato di frapporsi fra la banchina e la nave per impedire l’attracco, ma anche in questo caso ...