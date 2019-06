Formula 1 | si studia la possibilità di tornare agli pneumatici Pirelli 2018 | Hamilton è

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il pilota della Mercedes ha sottolineato di essere contrario alla reintroduzione deidelIl dominio Mercedes di questo inizio di stagione ha fatto scattare un campanello d’allarme, spingendo alcuni team a chiedere una reintroduzione deglidelper rendere più interessanti le gare. LaPresse/Photo4 Per questo motivo, nella giornata di oggi si terrà a Spielberg un incontro tra i membri della FIA, i responsabili dei dieci team, Mario Isola e Ross Brawn per discutere di questa soluzione che, tuttavia, non piace a Lewis. Il britannico ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando come sarebbe un grave errore compiere un passo indietro: “abbiamo saputo che ci sarà un incontro per discutere la questione gomme. Noi piloti siamo tutti uniti su questo e spero che ci sarà almeno un nostro rappresentante. Non ...

sscalcionapoli1 : Verdi-Sampdoria, Gazzetta: Ferrero studia una formula alla Defrel, De Laurentiis spara altissimo per cederlo… - SiamoPartenopei : Verdi-Sampdoria, Gazzetta: Ferrero studia una formula alla Defrel, De Laurentiis spara altissimo per cederlo - vincenzodanna12 : RT @rimoli95: ?? Si studia la formula migliore, la proposta del #Milan: prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione complessiva da… -