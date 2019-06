Catania | scandalo concorsi truccati all' Università | sospesi il rettore e 9 professori

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) La Procura diha chiuso le indagini intorno a presunte irregolarità neidell'etnea e di altri atenei presenti sul territorio nazionale. Gli inquirenti questa mattina hanno eseguito un'ordinanza applicativa per interdire dai pubblici uffici diverse persone, tra cui lo stessodell'ateneo siciliano e altri nove. Tutti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere e turbativa d'asta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sarebbero stati ben 27 i. Inoltre, secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale onlineToday, i docenti che sono stati coinvolti nell'inchiesta avrebbero delle posizioni di assoluto rilievo nell'organigramma dell'ateneo catanese. In totale sono 40 gli indagati Sarebbero una quarantina le persone iscritte nel registro degli indagati, in un'inchiesta che non ...