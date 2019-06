Lotta | European Games 2019 | Francesca Indelicato va ai ripescaggi | out Emanuela Liuzzi

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo una lunga serie di brutte notizie, tra infortuni e sconfitte, arriva finalmente uno spiraglio di luce per l’Italia dellaaglidi Minsk: nella femminileaccede aiper la medaglia di bronzo, che si svolgeranno domattina, per quanto riguarda la categoria -57 kg. L’azzurra, battuta all’esordio per schienamento dalla bulgara Mimi Hristova, ha poi visto la sua giustiziera avanzare fino alla finale per l’oro, ottenendo così il diritto al pass per il tabellone per il terzo posto. Nelo domani l’azzurra sarà opposta all’azera Alyona Kolesnik: ad attendere la vincente, nella sfida che varrà il gradino più basso del podio ci sarà la turca Bediha Gun. Non avrà questa possibilità nella categoria -50 kg l’altra azzurra in gara oggi,, eliminata al primo turno dalla polacca Anna ...

