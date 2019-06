Lory del Santo | il racconto choc | “Mi sono concessa a un uomo che mi aveva dato uno

Lory del Santo : “Incontrai un uomo violento - mi schiaffeggiò e mi concessi per uscirne illesa” : Lory Del Santo racconta la disavventura vissuta anni fa con un uomo che definisce “violento”. “Mi schiaffeggiò e mi concessi per uscirne illesa. Non denunciai perché temevo una vendetta” dice la showgirl, facendo riferimento a quella vicenda mai dimenticata. Non avrebbe mai più rimosso i ricordi di quella notte. Negli anni a seguire non avrebbe più rimosso quell’episodio:"Fregature? Una sera a Londra ho incontrato l'amico di una mia amica. ...

Lory del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...

Lory del Santo e quella notte con Mancini : “lui e Vialli facevano tutto in coppia! Mi ha sedotto : ecco comè stato” : Lory Del Santo e Roberto Mancini, una notte di passione ai tempi della Sampdoria: l’attrice italiana racconta i dettagli di quel dolce ricordo ancora vivo nella sua memoria Intervisstata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino, Lory Del Santo ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita amorosa. ...

Non durerà! Lory del Santo avverte Francesca su Gennaro : L'ex gieffina Lory Del Santo si è pronunciata sulla neo-coppia più chiacchierata del momento, formata da Francesca De André e Gennaro Lillio. Insieme formano la coppia più chiacchierata dell'estate. E in occasione del gioco "Obbligo e verità", organizzato dalla produzione del Gf, Gennaro Lillio e Francesca De André hanno confermato la loro love-story. In particolare i due neo piccioncini hanno rivelato di aver consumato la prima ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio : "Lory del Santo? Risale a 8 anni fa" : Intervistato dall'emittente Radio Italia anni '60, Gennaro Lillio, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza all'interno del reality show condotto da Barbara d'Urso che ha incoronato come vincitrice Martina Nasoni.Il giovane non era nuovissimo al mondo dello showbiz, avendo avuto una breve storia con Lory Del Santo: "Lory Del Santo Risale a otto anni fa, avevo vent’anni. La conoscenza è stata ...

Grande Fratello 2019 - Lory del Santo avverte Francesca De André : «Gennaro Lillo - relazione difficile...» : ?Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un?altra?, a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l?ex recluso nella casa...

Lory del Santo e il ricordo della Maturità : "non avevo reggiseno né mutandine" : Centinaia di migliaia di adolescenti (520.263, a voler essere precisi) sono da giorni alle prese con la Maturità, evento che la 60enne Lory Del Santo portò a termine decenni or sono.Eppure la regista, produttrice, montatrice e sceneggiatrice di The Lady ricorda perfettamente quanto avvenuto in quella calda estate di esami, come rivelato alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", su Rai RadioUno.prosegui la letturaLory Del Santo e ...

"All’esame di maturità? Ero senza mutandine". La rivelazione hot di Lory del Santo - : Carlo Lanna Nel giorno dell'esame di maturità Lory Del Santo non indossava l'intimo. A dirlo è stata proprio lei a "Un Giorno da Pecora" In molti conservano un ricordo dolce e amaro dell’esame di maturità. E in questi giorni in cui gli studenti stanno affrontando l’esame di fine anno, in molti ricordano le emozioni e le sensazioni che sono state vissute in quei momenti. Anche molti vip sono caduti nella morsa della nostalgia, tra ...