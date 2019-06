L' Africa sta arrivando davvero in Padania

Pronostico Marocco vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi e Pronostico di Marocco-Costa d’Avorio, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Vittoria fortunosa per il Marocco nella prima giornata del gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno superato la Namibia con un clamoroso autogol a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari di Keimuine. Anche la Costa d’Avorio ha bagnato il suo esordio con una vittoria ai danni del ...

LIVE Nigeria-Guinea 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Omeruo di testa fa volare le Super Aquile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78′ Primo cambio per la Nigeria: Chukwueze per Iwobi. 75′ GOOOOOOOL NIGERIA!!! Omeruo colpisce bene di desta da calcio d’angolo sfruttando la disattenzione dei difensori rivali e trafigge l’incolpevole portiere per la rete dell’1-0. 73′ Altra sostituzione per la Guinea: Sidibe subentra a Dyrestam. 70′ Primo cambio del match: Lass al posto di un ...

Caldo Africano in Francia : disposta la chiusura di decine di scuole : In Francia è stata disposta la chiusura di decine di scuole a causa dell’ondata di Caldo che assedia il Paese e gran parte dell’Europa, con le temperature che domani dovrebbero superare i +40°C in diverse regioni. Poiché provvisti di adeguati impianti di condizionamento, circa una cinquantina di istituti nel dipartimento di Essonne, appena a sud di Parigi, sono stati chiusi. Domani chiuse anche le scuole nella Valle della Marna e a ...

Coppa d’Africa - Ghana-Benin 2-2 : grande prestazione degli Scoiattoli che fermano le Stelle Nere [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

LIVE Ghana-Benin 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : alle Stelle Nere non bastano i fratelli Ayew! Gli Scoiattoli compiono il miracolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Il Benin compie il miracolo contro il Ghana! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew. Ghana che manca l’aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall’espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ...

Coppa d’Africa 2019 in tv su Dazn : calendario - stadi e favorite : Coppa d’Africa 2019 in tv su Dazn: calendario, stadi e favorite La Coppa d’Africa è sicuramente la più importante competizione nella quale le nazionali dei diversi paesi africani si scontrano. Quest’anno, questo prestigioso torneo è giunto alla sua 32^ edizione. Questa competizione si è sempre disputata ogni due anni e l’ultima risale al 2017, anno in cui trionfò il Camerun che detiene 5 Coppe d’Africa ed occupa ...

Arriva l’ondata di caldo Africano : domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Ondata di caldo Africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia-Angola 1-1 - Djalma risponde a Msakni al New Suez Stadium : Termina sul punteggio di 1-1 il match valido per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019 di Calcio tra Tunisia e Angola. Nel primo incontro valido per questo raggruppamento è stato l’equilibro a regnare sovrano, frutto delle marcature di Youssef Msakni al 34′ su Calcio di rigore per le Aquile di Cartagine e di Djalma al 73′ per gli angolani. Resta da vedere, a questo punto, il match delle ore 22.00 italiane tra Mali e ...

Coppa d’Africa 2019 - Costa d’Avorio-SudAfrica 1-0 : gli Elefanti festeggiano con Kodijia : Debutto positivo per la Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa 2019, gli Elefanti hanno sconfitto il Sudafrica per 1-0 allo Stadio Al Salam de Il Cairo (Egitto). Gli ivoriani partivano con i favori del pronostico e sono riusciti a spuntarla sui Bafana Bafana grazie al gol di Kodijia al 65′, i ragazzi di Camara affiancano così il Marocco in testa al girone (ieri successo di misura sulla Namibia). Un ottimo inizio per la squadra dei ...

LIVE Tunisia-Angola 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : buona prestazione delle Antilopi Nere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Accelerano la manovra le Antilopi Nere. 60′ Nuova punizione per la Tunisia: ottima difesa dell’Angola. 58′ Khazri prova la conclusione dal limite: destro centrale. 55′ In offside Msakni che prova lo scatto: Angola attenta ed organizzata. 53′ Angola che prova ancora ad attaccare sulla destra: Tunisia in difficoltà. 51′ Si mette in proprio Khazri: ...

Diretta/ Costa d'Avorio SudAfrica - risultato finale 1-0 - : decide il gol di Kodjia! : Diretta Costa d'Avorio Sudafrica, risultato finale 1-0: il gol di Kodjia decide in favore degli Elefanti la partita valida per la Coppa d'Africa 2019.

Coppa d’Africa - Costa d’Avorio-SudAfrica 1-0 : gli Elefanti vincono di misura [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

LIVE Costa d’Avorio-SudAfrica 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : e’ finita - non riesce l’impresa ai Bafana Bafana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 Oa Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa bellissima sfida e v augura un buon proseguimento di serata. 18:27 Bel match quello che si è appena concluso, il ritmo nel secondo tempo è stato un po’ più blando, ma il caldo era veramente insopportabile. I tiri totali sono stati 11, 9 per la Costa d’Avorio e 2 per il Sudafrica, il possesso palla, invece, ha visto in ...