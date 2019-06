DON MATTEO 11 Anticipazioni 27 giugno | chi ha aggredito Loredana? | replica

DON MATTEO 11/ Anticipazioni 27 giugno : un caso molto delicato per Anna - replica - : Don Matteo 11, le Anticipazioni di oggi 27 giugno su RaiUno. Il protagonista torna in replica con gli episodi 'La vera ricchezza' e 'Il prezzo del talento'

Stasera in tv - Rai/ Programmi 27 giugno : DON MATTEO 11 e guida canali minori : Stasera in tv Rai, Programmi 27 giugno 2019: su Rai 1 Don Matteo 11, su Rai 2 la semifinale dell'Europeo U21 Francia Spagna e su Rai 3 il film In Her Shoes

DON MATTEO 11 - anticipazioni replica 27 giugno : il piano di Cecchini per il capitano Olivieri : Al pubblico di Rai1 Don Matteo piace sempre e comunque e le repliche dell’ultima stagione, l’11esima, non fanno eccezione nonostante la concorrenza di All together now – che però adesso è terminato: giovedì 17 giugno, dalle 21.25 in poi sulla rete ammiraglia Rai, vengono infatti trasmessi gli episodi 5 e 6 della stagione per la prima volta in onda a inizio 2018. Nei panni del prete detective più famoso della tv italiana ...

WimbleDON 2019 - Matteo Berrettini in una nuova dimensione. Ora serve una conferma anche in uno Slam : Da un anno all’altro, per Matteo Berrettini è cambiato (quasi) tutto. Nell’annata 2018 il romano esordiva a Wimbledon da speranza tra le maggiori che il tennis italiano esprimeva in quel momento, in questo 2019 è diventato una certezza, a 23 anni da poco compiuti, con il suo approdo al numero 20 del mondo. Non sono solo i tre tornei vinti in questo arco di tempo a confermarne la crescita, ma anche la capacità di giocarsi bene le ...

DON MATTEO - il figlio di Terence Hill : “Mio padre piangeva sempre” : Don Matteo, parla il figlio di Terence Hill: “Vedevo mio padre piangere sempre…” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Jess Hill, figlio di Terence Hill. Nell’intervista in questione Jess ha parlato molto del suo rapporto con il papà, ma anche di un periodo molto doloroso che la sua famiglia ha vissuto in passato, quando è molto il fratello Ross, ...

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di WimbleDON : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

MaDONna - il nuovo singolo Ciao Bella dedicato ai partigiani. Poi l'attacco a Matteo Salvini : Ciao Bella, il nuovo singolo di Madonna è un omaggio ai partigiani e al loro inno Bella Ciao. In un'intervista rilasciata al Messaggero e al Corriere della Sera la regina del pop ha spiegato: "Ciao Bella è il mio omaggio a Bella Ciao, la canzone dei partigiani italiani. Kimi Djabaté, con cui duetto,

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 20 giugno : la finale di All Together Now vince su DON MATTEO 11 : Chiude vincendo gli Ascolti di prima serata ‘All Together Now’, la cui ultima puntata su Canale 5 ha ottenuto 2.710.000 telespettatori e il 19.12% di share risultando il programma più visto del prime time. Ascolti tv prime time Al secondo posto la replica su Rai1 di ‘Don Matteo 11’ che ha registrato nel primo episodio 2.612.000 telespettatori e il 13.02% di share e nel secondo 2.220.000 spettatori e il 14.02%. Terzo ...

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - DON MATTEO 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: ...

Matteo e Agnese Renzi chieDONo mezzo milione di euro a Dagospia. Il sito : “Atto intimidatorio” : Matteo Renzi e la moglie chiedono a Roberto D'Agostino, creatore di Dagospia, un risarcimento danni per 500mila euro, per via delle foto e delle notizie rilanciate dal sito da giugno 2014 a giugno 2019. D'Agostino: "Si tratta di un atto intimidatorio contro la libertà di stampa", sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna smentita dalla coppia.Continua a leggere

In DON MATTEO 11 su Rai1 un uragano in canonica : chi è Cosimo? Trame episodi in replica del 20 giugno : Torna l'appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 su Rai1. Stasera, giovedì 20 giugno, andranno in onda il terzo e il quarto episodio dell'undicesima stagione che la rete ammiraglia ha deciso di trasmettere per tutta l'estate. L'attesa è ovviamente tutta per l'ultimo capito dell'amata fiction di Lux Vide, le cui riprese stanno terminando a Spoleto e che debutterà il prossimo anno. Una data non casuale, dato che nel 2020 Don Matteo compie ...

DON MATTEO 11 : trama e anticipazioni terza puntata di stasera 20 giugno : Don Matteo 11: trama e anticipazioni terza puntata di stasera 20 giugno stasera 20 giugno 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Don Matteo 11. La fiction tanto amata dagli italiani approda al terzo appuntamento della stagione che si è conclusa il 19 aprile 2018 registrando ottimi risultati d’ascolto. Tornano quindi le imprese del celebre parroco tra misteri, indagini e segreti. Attraverso l’incredibile intuito e profonda ...

DON MATTEO 11 - anticipazioni seconda puntata : il maresciallo Cecchini fa amicizia con Cosimo : Torna Don Matteo con una delle sue stagione di maggior successo, che fu subito inaugurata con oltre 7 milioni di telespettatori alla prima messa in onda, giovedì 20 giugno alle 21.25 su Rai1 appuntamento con le repliche della stagione 11 della storica serie Rai che racconta le peripezie dell’ormai celebre sacerdote, interpretato da Terence Hill. Nell’episodio in onda prosegue la vicenda legata ai personaggi che si muovono con la ...