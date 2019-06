Ad ArcelorMittal | senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto

ilfogliettone

(Di giovedì 27 giugno 2019) Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria diora gestita da, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato diEuropa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una conferenza di Eurofer, di cui è presidente. L'avvertimento era già stato lanciato dacon un articolo pubblicato il 20 giugno sul sito della federazione europea del commercio di acciaio e metalli Eurometal.Van Poelvoerde ha spiegato chel'i manager dipotrebbero essere perseguiti per il non rispetto delle norme ambientali negli impianti dell'ex Ilva, dovuto all'inadempienza delle passate gestioni , proprio mentre stanno attuando il piano che dovrà ...

