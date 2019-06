Wimbledon – Djokovic si schiera con Nadal | “hanno tolto la seconda posizione a Rafa!

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Novaksidalla parte di Rafa: ingiusto dare latesta di serie dia Roger Federernon è come gli altri Slam, è risaputo. La storia, le tradizioni, l’outfit bianco, le fragole e chi più ne ha più ne metta, sono caratteristiche rendono lo Slam britannico unico nel suo genere. E anche le regole. La particolare assegnazione delle teste di serie, scelte in base ai risultati ottenuti su erba e non in base al ranking, ha fatto sì che Roger Federer risultasse al secondo posto nel seeding del torneo, conin 3ª: l’esatto opposto di quanto si può vedere nella classifica ATP. La notizia ha fatto arrabbiareche non ha mascherato il suo disappunto in conferenza stampa. Novakha prontamente preso le sue difese ai microfoni di Reuters: “sono le regole e dobbiamo rispettarle, ma è sorprendente che ...

