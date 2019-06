Usa, morti 4 migranti tra cui tre bimbi

Gli agenti federali Usa che vigilano sulle frontiere hanno rinvenuto 4nei pressi del Rio Grande al confine col Messico. Il corpo di una giovane donna, di due bambini e un neonato sono stati trovati in u'ansa del Rio Grande Valley, in Texas dove è in costruzione una sezione del muro voluto da Trump. La Cnn ha pubblicato una foto di un'altra tragedia: un padre salvadoregno e sua figlia di due anni a faccia in giù nell'acqua, annegati mentre cercavano di raggiungere gli Stati Uniti.