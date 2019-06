SCONTRO M5S-LEGA Autostrade e autonomia | due promesse difficili da mantenere

SCONTRO su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita Consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...

Autonomia - tra Lega e M5s è SCONTRO. Il Carroccio : “Fanno muro - riunione a vuoto”. La replica : “Serve condivisione” : Ore 13: domani (26 giugno) arriva in consiglio dei ministri. Ore 22.30: piccoli intoppi burocratici. Ore 23.30: nessun testo nella riunione del governo. Ore 23.45: nuova riunione ad hoc fissata per mercoledì 2 luglio. La giornata del dossier Autonomie è partita con un’accelerazione e si è conclusa con una frenata, magari fisiologica, di certo fastidiosa per la Lega. Perché la strada resta piena di ostacoli e il dialogo con gli alleati di ...

Il nuovo SCONTRO tra Lega e M5s su ArcelorMittal : DALL'ITALIA Salvini promette una manovra entro l’estate. “Non voglio andare a votare”, ha detto il vicepremier della Lega alla Festa del Lavoro a Milano: “La procedura d’infrazione sarebbe un attacco politico dall’Ue”. “Se Roma non rispetta le regole procederemo”, ha affermato il primo ministro o

Acqua - l’ente che rifornisce il sud diventa spa. M5s : “Ma i soci saranno solo pubblici”. SCONTRO con i comitati locali : C’è chi la vede una vittoria e chi la strada maestra per arrivare alla privatizzazione dell’Acqua. In attesa che venga approvata la legge sull’Acqua pubblica attualmente all’esame della commissione Ambiente della Camera, a far discutere è l’articolo 24 del decreto Crescita, che completerebbe il processo di liquidazione (ormai in corso da 8 anni) dell’Eipli, l’ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ...

Radio Radicale riaccende SCONTRO M5S-Lega - tensione Rai : Radio Radicale riporta in superficie lo scontro politico tra M5s e Lega portando in Parlamento tutta la tensione tra i due alleati di governo. Gli attriti fra la Lega e il Movimento Cinque Stelle sono esplosi nelle Commissioni Bilancio e Finanza, dove il partito di Matteo Salvini ha votato un emendamento del Pd a favore dell'emittente, malgrado il parere contrario della pentastellata viceministra dell'Economia Laura Castelli. Ma e' stato solo il ...

Debito - SCONTRO sui mini-Bot Voci della Lega : risultati o voto Malumore M5S : agenda è loro : Giorgetti: una delle soluzioni. Salvini: l’importante è pagare le imprese. Ma Boccia (Confindustria) dice no

Dopo lo SCONTRO tra la crociera e il battello a Venezia - arriva quello tra Lega e M5s : Nella mattina della Festa della Repubblica, la Msc "Opera", un gigante di 275 metri per 65mila tonnellate, si è scontrata con il battello River Countess, che aveva a bordo 130 persone, ormeggiata di fianco all'imbarcadero San Basilio nel canale della Giudecca, a Venezia. L'enorme nave da crociera av

Giulia Bongiorno a Tagadà : "SCONTRO con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. SCONTRO sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo SCONTRO Lega-M5S : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

Lo SCONTRO tra Lega e M5s sul caso Rixi : "Se condannato deve lasciare". È già partito il fuoco di fila per chiedere le dimissioni di Rixi, qualora il sottosegretario leghista ai Trasporti dovesse essere condannato giovedì pomeriggio nel processo sulle 'spese pazze' in Liguria. Una linea oltranzista rilanciata da Di Battista, il sottosegretario Buffagni, dal senatore Paragone ma anche Di Maio ieri ha chiarito che la posizione del Movimento sarà quella espressa sul caso Siri. "Siamo ...

Salvini : «Piano da 30 miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo SCONTRO Lega-M5S su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Dl sicurezza - SCONTRO tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Decreto famiglia : SCONTRO Tria-M5S sulle coperture : Decreto famiglia: scontro Tria-M5S sulle coperture. Non sappiamo cosa sia questo miliardo, perchè se si spenderà meno di quanto preventivato