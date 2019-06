Ex Ilva | dai dati clinici all’immunità fino alla crisi dell’acciaio | guida alle questioni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’immunità penale, isanitari, la cassa integrazione ordinaria legata al ciclo negativo dell’acciaio. Negli ultimi due mesi, l’exdi Taranto, assegnata ad ArcelorMittal, è tornata al centro del dibattito politico. Tra richieste di chiarezza giunte da più parti (ambientalisti sui, l’azienda sul quadro normativo nel quale agire, Di Maio sulla cassa che scatterà a luglio), la metà pentastellata del governo ha sostanzialmente in mano il dossier, come dimostrato dpartecipazione di 5 ministri all’incontro in Prefettura a Taranto lo scorso lunedì per il Contratto istituzionale di sviluppo. La partita dell’acciaio è nuovamente in una fase delicata, tra scenari internazionali incerti, le richieste delle associazioni ambientaliste, il cambio di passo del governo sullo scudo penale per i proprietari e la decisione della multinazionale di ...

