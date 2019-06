Sprechi | previsioni sballate e costi lievitati | l' assegno in bianco delle Olimpiadi

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) L’Italia si è aggiudicata i Giochi invernali del 2026, ledella retorica invece le ha già vinte. La sbornia post Losanna è destinata a durare ancora per molti mesi dopo che la delegazione italiana ha avuto la meglio sui diretti concorrenti svedesi. Una partita ristretta visti i ritiri di tutti i Paesi che avevano manifestato interesse come Austria, Giappone, Svizzera, Canada e l’esclusione della Turchia. Anche la sindaca di Barcellona Ada Colau, quando si discuteva di una possibile candidatura, spense sul nascere i sogni di gloria della sua città. E persino Stoccolma ha pensato al ritiro a causa dei forti dubbi del governo locale. La proposta italiana ha ottenuto 47 voti contro 34, l’amministrazione di Stoccolma tira così un sospiro di sollievo. In Lombardia e Veneto la gioia è invece incontenibile, e da lì si ...

