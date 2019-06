Inter | Conte avrebbe individuato i suoi leader | tra questi ci sarebbe Godin

Inter - Conte avrebbe deciso : Nainggolan non rientrerebbe nei piani per il prossimo anno : Uno dei grandi acquisti dell'Inter la scorsa stagione è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. Il suo rendimento è stato condizionato da alcuni problemi fisici, di cui uno abbastanza grave accusato già durante il ritiro estivo. Poi c'è stato l'infortunio alla ...

Inter - vicino il sold out di abbonamenti : l'entusiasmo dei tifosi ha colpito Conte : L'Inter sta preparando la nuova stagione, nella quale cercherà di fare il grande salto di qualità rispetto ai due quarti posti consecutivi raccolti negli ultimi due anni con Luciano Spalletti sulla panchina. Per farlo i nerazzurri si sono affidati ad uno dei migliori allenatori in circolazione, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro più bonus. L'ex tecnico del Chelsea sta lavorando ...

Calciomercato Inter - la priorità diventa Lukaku : Conte lo vuole in ritiro - in stand-by le altre trattative : Calciomercato Inter – L’Inter e Antonio Conte hanno una priorità: Romelu Lukaku. Pronta un’offerta da 60 milioni per il belga, in stand-by le trattative per Barella, Dzeko e Lazaro. E’ quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”. La differenza tra la richiesta del Manchester United e l’offerta nerazzurra resta marcata: 25 milioni. Marotta e Ausilio stanno provando una ...

Inter - dubbi sul futuro di Perisic : il croato avrebbe mandato un messaggio a Conte : Sono giorni molto caldi in casa Inter che in questa settimana potrebbe realizzare alcune operazioni in uscita visto che il 30 giugno si chiuderà il bilancio. La società nerazzurra vuole realizzare tra i trenta e i quaranta milioni di plusvalenze per avere maggiore libertà di manovra nel prossimo triennio in ottica fair play finanziario. Molto probabili le partenze di alcuni giovani della primavera o di altri elementi che attualmente sono in ...

Inter - Conte scioglie gli ultimi dubbi : Icardi può essere ceduto : L'Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per cercare di fare quel salto di qualità mancato soprattutto nell'ultimo anno. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di ridurre il gap dalla Juventus, cercando di Interrompere un dominio che in Italia dura inInterrottamente da otto anni. Per farlo il club ha puntato su uno dei migliori allenatori in circolazione: Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno ...

Alessio al Kilmarnock : 'Conte mi voleva all'Inter - mi ha detto che ero pazzo a non andare' : Il mercato delle panchine della Serie A in questo finale stagione è stato ricco di novità, soprattutto per le società di vertice: Juventus, Roma, Milan ed Inter hanno cambiato la guida tecnica, scegliendo rispettivamente Maurizio Sarri, Paulo Fonseca, Marco Giampaolo e Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino, dopo diversi anni, non sarà accompagnato nella sua avventura nella società di Suning dal suo storico vice allenatore, ovvero Angelo ...

Inter - Wanda Nara smentisce le ultime voci : “non ho contattato Conte” : Sono circolate voci nelle ultime ore su una telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, la moglie ed agente di Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto per mettere le cose in chiaro. ”Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, sono le dichiarazioni della showgirl in un ...

Inter - Wanda Nara smentisce la telefonata ad Antonio Conte : mistero fitto su Mauro Icardi : "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...". Così Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, risponde su Twitter alle indiscre

Inter - Tronchetti Provera : “Conte è l’uomo giusto” : “Conte e’ l’uomo giusto”. Sono le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, che commenta la decisione dell’Inter di affidare la panchina ad Antonio Conte, un tecnico che rappresenta una sicurezza. “E’ un professionista di altissimo livello – commenta a Sky – Ha avuto esperienze importanti e di successo alla Juve, in Nazionale, al Chelsea, e’ un ...

Sea Watch - Giuseppe Conte e l'assist a Matteo Salvini : "Sempre pronti a Intervenire" : Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo sia

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso Intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Sea Watch 3 in mare da 9 giorni con 43 persone a bordo - Salvini scrive a Conte : “Intervenga l’Olanda - sua responsabilità” : Sono ormai nove giorni che la nave Sea Watch 3 con a bordo 43 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo si trova ancorata in acque internazionali al largo di Lampedusa in attesa che le venga assegnato un porto sicuro in cui sbarcare. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già emesso nei suoi confronti un decreto che ne vieta l’ingresso in acque italiane e ora ha scritto al premier Giuseppe Conte che si trova a ...

Sea Watch 3 in mare da 9 giorni con 43 persone a bordo - Salvini scrive a Conte : “Intervenga l’Olanda” : Sono ormai nove giorni che la nave Sea Watch 3 con a bordo 43 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo si trova ancorata in acque internazionali al largo di Lampedusa in attesa che le venga assegnato un porto sicuro in cui sbarcare. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già emesso nei suoi confronti un decreto che ne vieta l’ingresso in acque italiane e ora ha scritto al premier Giuseppe Conte che si trova a ...

Migranti : Salvini scrive a Conte - su Sea Wacht Intervenga Olanda : Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch3 batte bandiera olandese. Intanto, dopo i 45 Migranti approdati due giorni fa a Lampedusa, nella notte sono arrivate altre 81 persone. Tra loro 4 donne e 3 bambine. Le persone che hanno dichiarato di esser partite da Zuwara, ...